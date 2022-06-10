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Haberler Yaşam FETÖ’nün gıda deposu bulundu

FETÖ’nün gıda deposu bulundu

Depoda bulunan 20 ton ürün kamyona yüklenerek, Bartın Belediyesi’ne ait soğuk hava deposuna yerleştirildi.

10.6.2022

FETÖ’nün gıda deposu bulundu
BARTIN'DA 37 kişinin gözaltına alındığı ve bazı şüphelilerin baskın esnasında şifreli telefonlarını pencereden aşağıya attıkları dev operasyonda ilginç detaylara ulaşıldı. Şüphelilerin daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyelerine ve ailelerine yardım yaptığı bir depo bulundu. Depoda tıpkı bir markette olduğu gibi temizlikten gıda ürünlerine kadar ürünlerin raflara konulduğu, ihtiyaç duyulan her şeyin depodan örgüt üyelerine verildiği tespit edildi.
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