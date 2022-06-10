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Haberler Yaşam Hablemitoğlu soruşturmasında Levent Göktaş aranıyor

Hablemitoğlu soruşturmasında Levent Göktaş aranıyor

10.6.2022

Hablemitoğlu soruşturmasında Levent Göktaş aranıyor
NECİP Hablemitoğlu suikastı ile ilgili başlatılan yeni soruşturmada tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. Önceki gün gözaltı kararı verilen 9 kişiden 7'si yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 9 kişiden emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer'in gözaltına alındığı öğrenildi. Emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ile Tan Dervişoğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
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