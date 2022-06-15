İlk Türk astronot olmak için 36 bin kişi sırada

MİLLİ Uzay Programı çerçevesinde ilk Türk astronot, 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) konferans veren Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzaya gitmek için kayıt yapanların sayısının 36 bin civarında olduğunu belirterek, "Başvuruyu tamamlayanların sayısı ise 500'ü buldu.

BAŞVURULAR ARTIYOR

Sayının bini bulacağını düşünüyoruz. Uzaya gitmek için sadece iki kişi eğitim alacak ama bir kişi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidebilecek" dedi. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, İEÜ Uzay ve Havacılık Teknolojileri Kulübü'nce düzenlenen 'Milli Uzay Programı Türkiye'nin Uzay Misyonu ve Türk Astronot Görevi' konulu konferansta konuştu. Milli Uzay Programı çerçevesinde ilk Türk astronotun 2023'te uzaya gönderileceğini ve başvuruların sürdüğünü hatırlatan Yıldırım, "En son tıklayan sayısı 5 milyonu geçmişti. Birkaç gün önce kayıt yapanların sayısı 36 bin civarındaydı. Başvuruyu tamamlayanlar 500'ü buldu" dedi.