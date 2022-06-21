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Haberler Yaşam Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını Fabrika Yapım’ın, yapımcılığını Öner Arslanel’in üstlendiği ‘İçimizdeki Ateş’ dizisi yakında seyircisiyle buluşacak. Perşembe akşamlarına damga vurması beklenen dizinin yeni tanıtım fragmanı yayınlanırken, İçimizdeki Ateş'in hikayesi de oldukça merak edildi.

21.06.2022, 14:48

Atv’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Sürükleyici öyküsü ve çok konuşulacak karakterleriyle 'İçimizdeki Ateş'; dört genç avukat adayının hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak.

Yener&Tan Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen bu dört genç; insanlara kolay güvenmeyen Hale Vural (İpek Filiz Yazıcı), pratik zekasıyla her sorunun altından kalkan Ege Şahin (Atakan Hoşgören), yaşamın tüm sıkıntılarıyla tek başına mücadele etmek zorunda kalmış Bahar Sayın (Gizem Arıkan) ve güçlü bir iradeye sahip hırslı Mert Karaman (Demirhan Demircioğlu), her biri farklı ailelerden ve okullardan gelen avukat adayları olarak adaleti ve hayatın gerçeklerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Çarpıcı karakterleri ve gizemlerle dolu sürükleyici hikayesi ile öne çıkacak, tanıtımları ile şimdiden seyircinin övgüsünü toplayan 'İçimizdeki Ateş', deneyimli oyuncularla genç yıldızları bir araya getiren oyuncu kadrosuna sahip. Yönetmenliğini Murat Onbul üstlendiği dizinin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz kaleme alıyor.


'İçimizdeki Ateş' ilk bölümüyle Perşembe saat 20.00'de Atv'de!

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