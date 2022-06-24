Dönüşüm için stratejik madencilik

Son yıllarda dünya genelinde temiz enerji dönüşümü hızlandı. Ancak, tüm yenilenebilir enerji santralleri ile termik ve fosil yakıtlı santraller kıyaslandığında, yenilenebilir enerji santrallerinde 8 kat daha fazla maden kullanılması gerekiyor. Ayrıca elektrikli araçlarda da normal fosil yakıtlı araçlara göre 5 kat daha fazla maden kullanılıyor. İşte bu kritik noktada yeşil dönüşüm için madencilik sektörünün stratejik öneminin arttığını söylemek mümkün.

MADENCİLİKTE ÖNCÜ ÜLKE

Türkiye, dünya üzerinde 90 maden çeşidinin 80'inin bulunması ve bunlardan 60'ının da üretilmesi nedeniyle önemli bir maden ülkesi konumunda. Madenin kullanılmadığı tek bir sektör bile bulunmadığı göz önünde bulundurulursa ülkemizin bu sektörün geleceği açısından ne kadar kritik önemde olduğu daha net anlaşılabilir. Dünya nüfusundaki artış trendinin devam etmesi nedeniyle madenciliğe talebin de doğru orantılı olarak artış gösterdiğini söylemek mümkün. Enerji dönüşümünde, bakır, lityum, nikel, manganez, kobalt, çinko, silikon ve nadir toprak elementleri gibi birçok maden kullanılıyor. Ve bu madenlerin neredeyse tamamı stratejik madenler olarak değerlendiriliyor.

SEKTÖR KRİTİK ÖNEME SAHİP

Türkiye'de madencilikte kullanılan alanın ülkenin toplam yüzölçümünün binde 1'ine denk olduğunu söyleyen Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, "Dünyada madencilik farklı bir seviyeye geldi. Elektrikli araçlarda bile normal fosil yakıtlı araçlara göre 5 kat daha fazla maden kullanılıyor. Örneğin, bir elektrikli araçta 54 kilogram grafit kullanılıyor. 63 kilogram nikel, 22,5 kilogram kobalt, 80 kilogram lityum, pil ve batarya için ayrıca 63 kilogram lityum gerekiyor" dedi.



EKONOMİYE DEV KATKI

TÜRKİYE'DE ham maddesini ürettiğimiz sanayi ile madencilik sektörü ekonomiye 40 milyar dolar seviyesini aşan bir oranda katkı sağlıyor. Bunun çok daha yukarılara çıkması da mümkün. Bunlar içinde bazı madenler hala bizim madencilik sınıflandırmasına geçmiş değil. Örneğin altın madenciliği halen kimya sektöründe gözüküyor. 2020'de 2,5 milyar dolar değerinde altın üretildi. Bunun dışında 1 milyar dolar değerinde doğal soda var ve ayrıca bu sektörde sınıflandırılmayan bor ürünleri var.

HEDEF TEMİZ ÇEVRE VE VERİMLİLİK

TÜRKİYE'NİN yetişmiş eleman sayısının madenlerin geliştirilmesine ve araştırılmasına yetecek oranda olduğunu söyleyen Emiroğlu, "Metal madenciliğinde de 2000'li yıllardan itibaren eleman yetişmişliği var. Ara eleman konusunda bütün sektörlerde olduğu gibi bizde de sıkıntı var ama bunu değerlendirecek potansiyele sahibiz. Türkiye'de insan, çevre ve verimlilik anlayışı barındıran sorumlu madencilikle ekonomik kalkınmaya daha fazla katkı sağlayabiliriz" dedi.