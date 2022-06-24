Günlük burç yorumları - 24 Haziran Cuma

KOÇ: YENİ başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Özgürlüğünüzü seviyor, sorumluluklarınız konusunda tereddütler yaşıyorsunuz. Bugün ilişkilerinizde dikkatli olun.
Hafta sonuna doğru ilerlerken burcunuzu neler bekliyor? 24 Haziran Cuma günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 24 Haziran Cuma günü yıldızınızın size mesajları…
KOÇ: YENİ başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Özgürlüğünüzü seviyor, sorumluluklarınız konusunda tereddütler yaşıyorsunuz. Bugün ilişkilerinizde dikkatli olun.
BOĞA: KENDİNİZİ karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda sessiz kalmaktan çok, konuşmalarınızla ilgi çekeceksiniz. Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Mide şikayetleriniz olabilir.
İKİZLER: BUGÜN içsel sıkıntılarınız, birçok farklı şeyleri aynı anda düşünmenizden kaynaklanıyor. Çevrenizdeki kişilerin değişik fikirlerinden etkileneceğiniz bir gün. Rafine düşünmek size bir çok şey kazandıracak.
YENGEÇ: SOSYAL çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Maddi olanaklarınızı ve kapasitenizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz destek hızlı bir şekilde geliyor.
ASLAN: KENDİNİZE güveniyorsunuz. Duygusal konularda, onunla aranızda gizli bir yarış var. Dengelerinizi korumak için kuralları siz koymalısınız. Sıra dışı konuların gündem kazanmasıyla bazı eski olayları artık arkada bırakacaksınız.
BAŞAK: YENİ atılımlarınız için uygun bir dönem. Bugün arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır. Çevrenize karşı tepkilisiniz.
TERAZİ: GELECEKLE ilgili güçlü hayalleriniz var. Onları bir an önce yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz. Değişen şartların sizi zorlaması karşısında bocalama yaşamanız mümkün. Duygusal konularda gizlenmekten vazgeçmelisiniz.
AKREP: SİZ, güçlü bir kişi olarak tanınırsınız. Ketum yapınızı bilenler, her konuda düşüncelerinize büyük değer veriyor. Bugün içgüdülerinizi denetlemek zorunda kalabilirsiniz. Sosyal aktivitelerinizi daha da artırmalısınız.
YAY: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrarcı bir tavrınız var. Bildiğiniz konulardan taviz vermek istemeyişiniz ters algılanabilir. Maddesel konularda istediğiniz şartların oluşması için sabırlı olmalısınız. Aktif yapınız ön plana çıkıyor.
OĞLAK: BUGÜN katılacağınız toplantılarda karizmatik kişiliğinizle dikkat çekeceksiniz. Partnerinizle birlikte ortak kararlar alabilirsiniz. Ona gerçek duygularınızı göstermelisiniz. Tutucu tavırlarınız yüzünden problemler çıkabilir.
KOVA: BUGÜN kafanız karışık olmasına rağmen duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz. Maddi konularda dikkatli bir harcama tablosu ortaya çıkarmalı ve ilerleyen saatlerde şansınıza güvenmelisiniz.
BALIK: KAFANIZA koyduğunuz her şeyi anında yapma isteyişiniz yüzünden kendi enerjinizin altında boğulduğunuzu hissedebilirsiniz. Özgür yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen bugün çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz.