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Haberler Yaşam Bayram tatili için en çok talep Ege’den

Bayram tatili için en çok talep Ege’den

28.6.2022

Bayram tatili için en çok talep Ege’den
OKULLARIN tatile girmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte iç turizm hareketlendi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tesislerde fiyatların 3 yıldızlılarda 800 TL, 4 yıldızlılarda 1400 TL, 5 yıldızlılarda 2 bin TL ve villalarda 15 bin TL'den başladığını söyledi.
FİRUZ Bağlıkaya, bayram dönemi için beklenen dolulukların destinasyon ve tesis bazlı değiştiğini dile getirdi. Bayram rezervasyonlarında Ege Bölgesi'nde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Çeşme ve Sarıgerme'nin ön plana çıktığı; Akdeniz'de ise Kemer, Alanya, Belek, Lara bölgelerine talep olduğu dile getirildi.
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