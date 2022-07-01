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Haberler Yaşam ‘Rojhat oğlum artık geri dön bize bu acıları yaşatma’

‘Rojhat oğlum artık geri dön bize bu acıları yaşatma’

1.7.2022

‘Rojhat oğlum artık geri dön bize bu acıları yaşatma’
ÇOCUKLARININ bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi 1032 günü geride bıraktı. Hakkari'den nöbete katılan anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Oğlunu HDP'den isteyen Çiftçi, "Rojhat oğlum, anneni görüyor ve duyuyorsan geri dön. Bu acıları bize yaşatma" dedi.
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