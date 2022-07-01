‘Rojhat oğlum artık geri dön bize bu acıları yaşatma’

ÇOCUKLARININ bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi 1032 günü geride bıraktı. Hakkari'den nöbete katılan anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Oğlunu HDP'den isteyen Çiftçi, "Rojhat oğlum, anneni görüyor ve duyuyorsan geri dön. Bu acıları bize yaşatma" dedi.