Sirius yıldızı ne zaman çıkar? Sirius Güneş kavuşumu saat kaçta? Burçlara etkisi var mı?

Sirius Güneş kavuşumu Temmuz ayının gelmesi ile birlikte yeniden araştırılmaya başlandı. Özellikle astroloji ile yakından ilgilenenler kavuşumun ne zaman ve saat kaçta olacağını ve burçlara etkisini araştırıyor. Peki Sirius yıldızı saat kaçta çıkacak? Burçlara etkisi neler olacak? İşte detaylar...

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temmuz ayında meydana gelen Sirius Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşiyor. 6 Temmuz 2022 saat 16.16'da kavuşum açısı gerçekleşecek. Ancak Sirius Güneş kavuşumu 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.

SİRİUS - GÜNEŞ KAVUŞUMU NASIL OLACAK?

Gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius, Canis Majör-Büyük Köpek takımyıldızı içerisinde, 14 derece Yengeç burcunda yer alır. Sirius A ve Sirius B olmak üzere 2 yıldızdan oluşuyor. Sirius A, mavi-beyaz renktedir ve Güneş'ten 35,5 kat daha fazla ışık vermektedir.

GÜNEŞ VE SİRİUS KAVUŞMASI BURÇLARI ETKİLER Mİ?

Astrologlara göre, Sirius; onur, zenginlik, güç, başarı, liderlik ve şans vermektedir. Doğum haritalarınızda özellikle 14 derece Yengeç'te bir gezegeniniz var ise veya Yükselen (ASC), DSC,IC,MC gibi noktalara denk geliyorsa, hayatınızda önemli pozisyonlara gelir, toplumsal güçlü rolleriniz ve misyonlarınız olur.

SİRİUS YILDIZI NEDİR?

Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Türkçe'de Akyıldız ismiyle bilinen Sirius 1,47 olan görünür kadiri bakımından, görünür kadiri olarak kendine en yakın olan Canopus'a oranla iki kat daha parlaktır. Çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünen Sirius, aslında, tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında bulunan Sirius-A ile DA2 sınıfına giren ve Sirius-B olarak adlandırılan bir beyaz cüceden oluşan bir çift yıldızdır.

Sirius, aynı zamanda, yer aldığı takımyıldızdaki ön plana çıkmasından dolayı, geleneklerde köpek-yıldız olarak da adlandırılır.Bu yıldız pek çok mitolojik ve folklorik öykülere Güneş'ten bağımsız bir biçimde konu olabilmiştir. Sirius'un helyak doğuşu antik Mısır'da Nil Nehri'nin taşmalarını, antik Yunan'da "köpek günleri"nin (kavurucu sıcak günler) başlangıcını işaret ediyordu. Polinezyalılar için ise yıldız kışın habercisi ve Pasifik Okyanusu'nda navigasyonları için bir referans kaynağıydı.