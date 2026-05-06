Çöp ev faciası görenleri şoke etti! Bir yıldır evden çıkmamış!

Yaşlı bakımevine yerleşmek istediğini söyleyen Süleyman K., "Sağlık sorunlarım var. Ayakta uzun süre duramıyorum. Bayılıyorum. 2 tane çocuğum var. Gelip gitmiyorlar. 1 senedir dışarı çıkmıyorum. Belediye ve üst kattaki komşum yemek getiriyor, yiyemiyorum. Böyle biriktiler. Yaşlılar için yer varmış galiba. Öyle bir yere yerleşmek istiyorum" dedi.

'TAHLİYE İÇİN KAYMAKAMLIĞA BAŞVURDUM'

Daireyi icra yoluyla yatırım amaçlı olarak satın aldığını söyleyen Ufuk Aksu ise "Tahliye için kaymakamlığa başvurdum. Evin çok kötü kullanıldığını ve zarar verildiğini, kendisine de zarar verdiğini gördük. Tıbbi riskler var. Bir yandan da yangın gibi tehlikeler var" diye konuştu.