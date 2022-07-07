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Haberler Yaşam İçimizdeki Ateş'in yeni bölümünde neler olacak?

İçimizdeki Ateş'in yeni bölümünde neler olacak?

Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı Atv'nin yeni dizilerinden olan İçimizdeki Ateş'in yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte İçimizdeki Ateş'in 3. bölümüne dair detaylar...

07.07.2022, 15:18 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 15:19

'İçimizdeki Ateş' dizisi 7 Temmuz Perşembe saat 20.00'de Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ege'nin müthiş planıyla kavga anının videosunu Doğan Yener'e gönderen kişinin kim olduğu ortaya çıkar. Ege stajlarını yakacak videoyu Doğan Yener'den gizlemeye çalışır.

İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürerken başları fena halde belaya girer.

İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

Hale, Tahsin'i bir kadınla görür ve hiç zaman kaybetmeden annesine gördüklerini anlatır. Nuran, Tahsin'i takip eder ve onun karanlık yüzünü ortaya çıkaracak bir ipucu yakalar.

İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

Diğer yanda Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli olarak onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürer ancak başları fena halde belaya girer.

İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

Doğan ve Tülin'in kızları İpek'in ölümüne sebep olan gerçek katil ortaya çıkacak mıdır? Hale, annesini terk edebilecek mi? Nuran kızını kaybetmemek için Tahsin'den vazgeçebilecek mi?

İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

Bahar, Mert'e evlerinin ipotek olduğunu söyleyecek mi? Bu durum ikili arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?

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