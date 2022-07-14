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Haberler Yaşam Hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk

Hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk

14.7.2022

Hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk
SAĞLIK Bakanlığı tarafından korona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından, vatandaşlar hastane önlerinde aşı kuyruğu oluşturdu. Sağlık Bakanlığı, korona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularını tanımladı. Uygulama için, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alan vatandaşlar, aşılarını yaptırmak için hastanelere akın etti. Hastanelere gelen vatandaşlar, aşı polikliniğinde BioNTech, Sinovac ve Turkovac olmak üzere istedikleri aşıyı yaptırdı.
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