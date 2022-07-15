Bir vatan kahramanı Ömer Halisdemir

Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde yaşayan Hasan Hüseyin Halisdemir'in 7 çocuğundan biri olan Ömer Halisdemir, çocukluğunu bu beldede geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile evlendi, Elifnur ve Doğan Ertuğrul adında iki çocuğu oldu. Şehit Halisdemir, 1999'da Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetleri'ne katıldı. Halisdemir, 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkla adını unutulmazların arasına yazdırdı.

HAKKINI HELAL ET

15 Temmuz darbe girişimi gecesi makam aracı Külliye'ye giden yol üzerinde 3 araç tarafından sıkıştırılan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, pusudan kurtulmayı başardı. Kalkışma olduğunu anlayan ve Özel Kuvvetler Karargâhı ele geçirilmek istendiğini öğrenen Aksakallı, en güvendiği adamını aradı ve nöbetçi subaylara ulaşmaya çalıştı. Güvendiği askerlerine silahlarını alarak komutanlığın önüne gelmeleri emrini verdi. Zekai Paşa, karargâhı aradığında, darbeci Terzi'nin "Ben oraya geliyorum. Kışlanın emniyetini sağlayın, içeriye komutanlardan kimseyi almayın, gerekirse ateş edin" emrini verdiğini öğrendi. Sonrasında Koruma Astsubayı Ömer Halisdemir'i arayan Zekai Paşa o anları şöyle anlattı: "Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et." Ömer Başçavuş, sonu ölüme varan bu emir üzerine vakur bir sesle, "Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin" dedi.

SIRTINDAN VURDULAR

FETÖ'cü Semih Terzi, 02.16 sularında helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi. Komutan Aksakallı'nın emriyle silahını eline alan Astsubay Ömer Halisdemir, karargâh binası girişindeki ağaçlık alana saklandı. Helikopterden inip karagah binasına doğru yürüyen darbeci askerlerin arasına karıştı ve silahını çekerek Terzi'ye 3 el ateş etti. Terzi, yere yığılırken, Halisdemir karargâh binasının yanında bulunan ağaçlık alana doğru koştu. Bu esnada Terzi'nin yanında bulunan cuntacılar Halisdemir'in arkasından ateş açtı. Halisdemir'e 15 el ateş edildi. Halisdemir'i vuran ilk kurşunu sıkan ismin Binbaşı Fatih Şahin olduğu anlaşıldı. Şahin'in 12 el ateş ettiği belirlendi.

MÜDAHALE OLSA YAŞAYACAKTI

AĞIR yaralı Halisdemir karargâh binası önüne getirildi. Gelen ambulans cuntacıların talimatıyla Halisdemir'e müdahalede bulunulmadı. 15 kurşuna dayanan Halisdemir'in ölmediğini anlayınca yerde yatan Halisdemir'e canice ateş etti. Bunu yapanın Üsteğmen Mihrali Atmaca olduğu belirlendi. Semih Terzi GATA'ya götürülürken helikopterde öldü.