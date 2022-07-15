Gururu da acısı da çok büyük

15 Temmuz hain darbe girişiminde bir oğlu şehit, bir oğlu gazi olan İhsan Ayanoğlu, o karanlık geceyi gözleri dolarak anlattı. Üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen acısı ilk günkü gibi taze olan Ayanoğlu, "Bir evlat şehit verdik bir evlat gazi verdik gururu da çok büyük acısı da çok büyük. 15 Temmuz'da Onur Ensar benim evladımdı 16 Temmuz'da milletimin evladı oldu, devletin evladı oldu" diye konuştu.

TELEFONUNU AÇMADI

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Onur Ensar Ayanoğlu ve kardeşi Oğuz Ayanoğlu önce Kısıklı'ya ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek darbeci askerlere karşı mücadele verdi. Onur Ensar Ayanoğlu, yaralılara yardım ederken boynundan ve göğsünden aldığı 2 kurşunla şehit oldu. Aynı gece Oğuz Ayanoğlu ise bacağından vurularak gazi oldu. Hain darbe girişimi esnasında bir oğlu şehit bir oğlu gazi olan baba İhsan Ayanoğlu ve Gazi Oğuz Ayanoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı. Ayanoğlu, "Askerler, kuleden, Nakkaştepe'den bir de köprüden gişelerin altındaki vatandaşları 3'lü çapraz ateşe aldılar. Ben yere kapaklandım. Kaç dakika, kaç saniye yattım hatırlayamıyorum. Kendime geldim, 2 evladım bu hainlerle karşı karşıyaydı. Bir arabanın tekerini kendime siper aldım hemen telefonuma sarıldım. Oğlumun telefonuna başkası baktı. Boğuk bir sesle, 'Efendim' dedi.

AYNI ANDA VURULMUŞLAR

'Onur' dedim. 'Amca ben Onur değilim, telefonun sahibi vuruldu, ben açtım. Onu polisler hastaneye götürdü ama nereye götürdüler bilmiyorum' dedi. Telefonu kapatıp küçük oğlumu aradım, açmadı. Abisine yardım ediyor telefonu duymuyor diye düşündüm. Meğer ikisi de aynı anda vurulmuşlar, aynı araba ile aynı hastaneye gitmişler. Saat 02:45'te hastaneye geldiğimde 27 yaşındaki evladımı morgda, 25 yaşındaki evladımı da ne olacağını bilemeyeceğim halde ameliyathanede buldum" dedi.

HALİSDEMİR'İN ASKERLERİ

Şehit ve gazi babası İhsan Ayanoğlu, "O 251 vatan evladının komutanı Ömer Halis Demir'di. Bizimkiler de onun askeriydi. Bir evlat şehit verdik bir evlat gazi verdik gururu da çok büyük acısı da. 15 Temmuz'da Onur Ensar benim evladımdı 16 Temmuz'da milletimin evladı oldu, devletin evladı oldu. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Ölüm bizim için kaçınılmaz bir son ama böyle bir şerefli ölüm hepimize nasip etsin" dedi.

OĞLUMUZUN İSMİ VERİLDİ

15 Temmuz'da bir oğlu şehit, bir oğlu gazi olan Ayanoğlu, "15 Temmuz'dan sonra dernek kurduk oğlumuzun ismini verdik. 45 tane öğrencimiz var, yaklaşık 60-70 kadın öğrencimiz var. Eşim de burada oğlunun adını taşıyan camide din görevlisi olarak çalışıyor. 6 sene geçti sanki 6 gün gibi" dedi.