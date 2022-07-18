Bağışıklık Sistemi Nedir? İmmün - Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir, Hastalıkları Nelerdir?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemi ya da diğer adıyla immün sistem; canlılarda ortaya çıkan hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, tümör hücrelerini ve patojenleri tanıyan ve onları yok edebilen, vücudu zararlı ve yabancı maddelerden korumakta olan karmaşık sistemdir. Bağışıklık sistemi, vücudu çeşitli hastalıklara karşı korumakta olan savunma kalkanı olarak da bilinmektedir.

Bağışıklık sistemi vücut içerisine girmeye çalışan maddelerin hepsini tanımaktadır. Bu maddeleri ayrıştırabilen bağışıklık sistemi, zararlı olduğunu tespit ettiği maddeleri ise yok etmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemi; çeşitli organ, hücre, doku, protein ve hücrelerden meydana gelen vücudu, bakterilere ve mikroplara karşı korumakta olan bir savunma sistemidir. Meydana gelebilecek hastalıkların kolaylıkla atlatılabilmesi için bağışıklık sisteminin son derece kuvvetli ve dirençli olması gerekmektedir.