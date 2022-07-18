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Bağışıklık Sistemi Nedir? İmmün - Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir, Hastalıkları Nelerdir?

Bağışıklık sistemi, önemi tam olarak Coronavirüs pandemisi sonrası anlaşılmış olan vücut savunma sistemidir. Hastalıklara karşı dirençli olabilmek için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekmektedir. Önemi sebebiyle insanlar tarafından, bağışıklık sistemi nedir sorusu sıklıkla araştırılmaktadır. Peki ya, bağışıklık sistemi nedir? Immün - bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir, hastalıkları nelerdir? İşte bütün detaylar…

18.07.2022, 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022, 11:54

Bağışıklık sistemi, vücudu çeşitli hastalıklara ve saldırılara karşı korumakta olan bir savunma sistemi olarak bilinmektedir. Vücutta herhangi bir hastalığa ya da zararlı maddeye rastlanıldığında, bağışıklık sistemi derhal devreye girer. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için dikkat etmemiz bazı hususlar bulunmaktadır. Dilerseniz bunlara ek olarak, immün - bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir, hastalıkları nelerdir birlikte inceleyelim...

Bağışıklık Sistemi Nedir? İmmün - Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir, Hastalıkları Nelerdir?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemi ya da diğer adıyla immün sistem; canlılarda ortaya çıkan hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, tümör hücrelerini ve patojenleri tanıyan ve onları yok edebilen, vücudu zararlı ve yabancı maddelerden korumakta olan karmaşık sistemdir. Bağışıklık sistemi, vücudu çeşitli hastalıklara karşı korumakta olan savunma kalkanı olarak da bilinmektedir.

Bağışıklık sistemi vücut içerisine girmeye çalışan maddelerin hepsini tanımaktadır. Bu maddeleri ayrıştırabilen bağışıklık sistemi, zararlı olduğunu tespit ettiği maddeleri ise yok etmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemi; çeşitli organ, hücre, doku, protein ve hücrelerden meydana gelen vücudu, bakterilere ve mikroplara karşı korumakta olan bir savunma sistemidir. Meydana gelebilecek hastalıkların kolaylıkla atlatılabilmesi için bağışıklık sisteminin son derece kuvvetli ve dirençli olması gerekmektedir.

Bağışıklık Sistemi Nedir? İmmün - Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir, Hastalıkları Nelerdir?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Bağışıklık sisteminin gelişebilmesi için tüm vücudun ortak ve koordineli şekilde çalışması gerekmektedir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ise; spor, beslenme, hijyen ve yaşam kalitesi oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için olması gereken bazı hususlar şöyledir;

-Düzenli şekilde spor ve egzersiz yapılması
-Sağlıklı ve lifli gıdaların tüketimine özen gösterilmesi
-Vücut kilosunun sağlıklı düzeyde korunabilmesi
-Yeterli miktarda su tüketiminin gerçekleştirilmesi
-Stres olmadan yaşama devam edilmesi
-Yeterli miktarda ve düzenli uyku
-Hijyene, özellikle ağız ve el hijyenine dikkat edilmesi
-Alkol ve sigara tüketiminin azaltılması ve mümkünse hiç kullanılmaması
-Hareketsiz kalınmaması ve yeterince hareket edilmesi

Bağışıklık Sistemi Nedir? İmmün - Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir, Hastalıkları Nelerdir?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENİR?

Bağışıklık sistemi güçlü olmadığı zaman, çeşitli hastalıklar ile karşılaşıldığı takdirde, bu hastalıklar vücutta daha uzun sürmektedir ve daha farklı hastalıklara yol açabilmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemi, vücutta bulunan düşünebilme, öğrenebilme ve hafıza kapasitesindeki iki sistemden bir tanesi olarak bilinmektedir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi tüm bu sebepler doğrultusunda oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için;

-Yeterli ve düzenli uyku şarttır.
-Bol su tüketimi olmalıdır.
-Meyve ve sebze tüketimi gereklidir.
-C ve D vitamin takviyeleri gereklidir.
-Spor ve hijyen alışkanlığı kazanılmalıdır.
-Fazla kilolardan kaçınılmalıdır.

Bağışıklık Sistemi Nedir? İmmün - Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir, Hastalıkları Nelerdir?

Tüm bunların yanı sıra, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için gerekli olan bazı meyve ve sebzeler bulunmaktadır. Bunlar;

-Turunçgiller: Greyfurt, mandalina, portakal vb. C vitamini bakımından oldukça zengindirler.
-Kırmızı Biber: Kırmızı biber ya da biber tüketimleri C vitamini açısından çok önemlidir.
-Brokoli: Hem bağışıklık hem de sindirim sistemine fayda sağlamaktadır. A, C, E vitaminleri ile beraber yüksek lif oranına da sahiptir.
-Sarımsak: İçerisindeki sülfür nedeniyle enfeksiyonlara karşı çok faydalıdır.
-Zencefil: Vücutta bulunan enflamasyonun azalmasına katkı sağlar.
-Ispanak, yeşil yapraklı sebzeler, turşu, yoğurt gibi fermante yiyecekler.
-Yeşil çay, ceviz ve badem kuruyemişleri gibi doğal probiyotikler.

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