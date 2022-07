Bağışıklık Sistemi Nedir? İmmün - Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir, Hastalıkları Nelerdir?

Tüm bunların yanı sıra, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için gerekli olan bazı meyve ve sebzeler bulunmaktadır. Bunlar;

-Turunçgiller: Greyfurt, mandalina, portakal vb. C vitamini bakımından oldukça zengindirler.

-Kırmızı Biber: Kırmızı biber ya da biber tüketimleri C vitamini açısından çok önemlidir.

-Brokoli: Hem bağışıklık hem de sindirim sistemine fayda sağlamaktadır. A, C, E vitaminleri ile beraber yüksek lif oranına da sahiptir.

-Sarımsak: İçerisindeki sülfür nedeniyle enfeksiyonlara karşı çok faydalıdır.

-Zencefil: Vücutta bulunan enflamasyonun azalmasına katkı sağlar.

-Ispanak, yeşil yapraklı sebzeler, turşu, yoğurt gibi fermante yiyecekler.

-Yeşil çay, ceviz ve badem kuruyemişleri gibi doğal probiyotikler.