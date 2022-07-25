Ninja keçi demlik demlik çay içiyor, çaysız duramıyor!

Kızı, damadı ve torunu ile birlikte yaşayan 73 yaşındaki Havva Cerit ise, "Kızım tüm hayvanları çok seviyor ama keçilere karşı ayrı bir ilgisi vardı. Yıllardır beslemek istiyordu sonunda bir yerden buldu ve eve getirdi. Keçi beni de çok seviyor, birlikte uyuyoruz, birlikte yemek yiyip çay içiyoruz. Ben yatıyorum gelip yanı başıma yatıyor. Onu çok seviyorum" dedi.

Evde keçi beslediklerini öğrenen kişilerin farklı tepkiler verdiğini ve çok şaşırdıklarını belirten 17 yaşındaki Ece Bilgisever şunları aktardı:

"Dışardaki insanlar için evde keçi beslemek çok garip geliyor. Ama bizim için kedi ve köpekten hiçbir farkı yok. Aynı kediyi köpeği sevdiğimiz gibi Ninja'yı da seviyoruz. Keçi bakımı biraz zor, ancak sevgisi her şeyi üstesinden geliyor. Ninja'yı tüm zorlukları ile kabul ettik ve bakımını üstlendik."