Hacı Nimet Kaya son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Fatih'te motosikletle çarpıştığı kazada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya, Fatih Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yazar Rıdvan Kaya'nın da babası olan Kaya'nın cenazesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kaya'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

'EHL-İ HAL BİR AĞABEYİMİZDİ'

Cenazede cemaate seslenen Başkan Erdoğan, "Şu anda musalla taşında bulunan Mehmet Nimet Kaya ağabeyimizi buradan Hakk'a uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Dönüş Allah'a. Ben Nimet ağabeyi Unkapanı'ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum. Hacı Nimet ağabeyimiz de gıda toptancılığı yapıyordu. Oradan gelen bir hukukumuz var. Ehl-i hal bir ağabeyimizdi. O günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik ve bugünlere geldik. Böyle bir kaza ile şimdi Hakk'a uğurluyoruz. Hepinizden bu gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle Allah razı olsun diyorum. Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik. O da bizi sevdi. Bayramlar gelir geçerdi, muhakkak birbirimizi arardık. Böyle de bir hukukumuz vardı. Rabbim bu hukukumuzu sevgili habibinin sancağı altında buluşmayı da haşr cem olmayı da bizlere nasip eylesin" ifadelerini kullandı. Hacı Nimet Kaya'nın memleketi Siirt Tillo'da bugün defnedileceği öğrenildi.