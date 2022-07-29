Seyahatte, ofiste ve evde mobil işe devam

HAYATIN keskin çizgileri kalkınca pek mutlu olmadığımız gerçek. Ancak yine mobil cihazlar hayatımızı kolaylaştırdığını iddia ediyor. Profesyoneller, girişimciler her günü ofisten uzaktan olsalar da pil sorunu, dayanıklılık derdi olmadan çalışmaya devam etmek istiyor.

PROFESYONELLER için üretilen Acer TravelMate P6, iş seyahatleri için ideal olan dayanıklı, ince ve hafif kasası ile öne çıkıyor. 18 saate varan pil ömrü, hızlı şarj özelliği ve üst seviye güvenlik yetenekleri ile dikkat çeken dizüstü bilgisayar, hareket halindeyken kullanımda yaşanabilecek darbe, düşme ve diğer aksiliklere karşı dayanıklılığı ile de kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

HAFİF VE TAŞINABİLİR

TRAVELMATE P6'ın, ince ve taşınabilir olmanın yanı sıra 16,6 mm kalınlığı ve 1,13 kg ağırlığıyla son derece hafif olan kasası, aynı kalınlıktaki standart alüminyum alaşımlı kasalara göre daha güçlü ve daha hafif olan bir magnezyumalüminyum alaşımdan oluşuyor. 14 inçlik FHD ekrana sahip TravelMate P6'nın IPS paneli, 170 dereceye kadar görüntü açılarında doğru renkleri görüntüleyebiliyor. Cihazın daha kolay içerik paylaşımı için dümdüz yatırılmasını sağlayan 180 derecelik menteşe tasarımından faydalanarak birlikte çalışmayı kolaylaştırıyor.

TRAVELMATE P6'nın 18 saate varan uzun pil ömrü sayesinde çalışanlar, gün boyunca bilgisayarlarını sürekli şarj etmek zorunda kalmadan çalışabiliyorlar. Ayrıca ihtiyaç duyduklarında hızlı şarj ile pili yalnızca iki saat içinde yüzde 100'e ve 45 dakikadan daha kısa sürede yüzde 50'ye kadar doldurabiliyorlar. Toza ve suya karşı ABD askeri standard MILSTD 810G uyumluluğu taşıyan TravelMate P6 modelleri, havaalanı güvenlik kontrollerinde alabilecekleri darbeler, düşmeler ve diğer aksiliklere karşı dayanıklıdır. MIL-STD 810G standardı, dizüstü bilgisayarın basınca, yağmura, neme ve aşırı sıcaklıklar gibi zorlu dayanıklılık testlerine karşı direncini ölçen katı prosedürleri takip ediyor.

KİMLİK DOĞRULAMA KOLAYLAŞTI

TRAVELMATE P6'nın, parmak izi okuyucusuyla ve kızılötesi web kamerası ile oturum açma işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca, sistemin web kamerası kullanılmadığında gizlilik için fiziksel olarak kapatılabiliyor. Trusted Platform Module (TPM) 2.0 yongası ve Intel vPro platformuna entegre gelen Intel Active Management Technology, güvenli kimlik doğrulamayı kolaylaştırırken, şirket verilerini koruma altına alıyor. TİMUR SIRT