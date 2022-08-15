Assassin’s Creed film konusu nedir, nerede çekildi? Assassin’s Creed oyuncuları kimleri hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

İlk olarak 2016 yılında beyaz perdede gösterilen aksiyon ve bilim kurgu filmi bu akşam saat 20.00'de sevenleri ile buluşacak. Assassin's Creed filmi izleyenlerden tam not alıyor. İşte Assassin's Creed oyuncuları ve filme dair merak edilenler…
İlk olarak 2016 yılında beyaz perdede gösterilen aksiyon ve bilim kurgu filmi bu akşam saat 20.00'de sevenleri ile buluşacak. Assassin's Creed filmi izleyenlerden tam not alıyor. İşte Assassin's Creed oyuncuları ve filme dair merak edilenler…
ASSASSIN'S CREED FİLM KONUSU NEDİR?
Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler.
Gizli bir topluluk olan Suikastçiler'in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Tapınakçılar'ın karşısına çıkar. Callum, Tapınakçılar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.
ASSASSIN'S CREED OYUNCULARI KİMLER?
Jeremy Irons
Ariane Labed
Lee Nicholas Harris
Brendan Gleeson
Marion Cotillard
Michael Fassbender
Michael Kenneth Williams