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Haberler Yaşam Assassin’s Creed film konusu nedir, nerede çekildi? Assassin’s Creed oyuncuları kimleri hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Assassin’s Creed film konusu nedir, nerede çekildi? Assassin’s Creed oyuncuları kimleri hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Yönetmen koltuğunda Justin Kurzel'in oturduğu Assassin's Creed, 2016 yapımı aksiyon ve bilim kurgu filmi. Başrolünü Matias Varela, Brian Gleeson ve Carlos Bardem'in paylaştığı film 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Assassin's Creed film konusu nedir, nerede çekildi? Assassin's Creed oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

15.08.2022, 14:06

İlk olarak 2016 yılında beyaz perdede gösterilen aksiyon ve bilim kurgu filmi bu akşam saat 20.00'de sevenleri ile buluşacak. Assassin's Creed filmi izleyenlerden tam not alıyor. İşte Assassin's Creed oyuncuları ve filme dair merak edilenler…

Assassin’s Creed film konusu nedir, nerede çekildi? Assassin’s Creed oyuncuları kimleri hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

ASSASSIN'S CREED FİLM KONUSU NEDİR?

Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler.

Gizli bir topluluk olan Suikastçiler'in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Tapınakçılar'ın karşısına çıkar. Callum, Tapınakçılar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.

Assassin’s Creed film konusu nedir, nerede çekildi? Assassin’s Creed oyuncuları kimleri hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

ASSASSIN'S CREED OYUNCULARI KİMLER?

Jeremy Irons

Ariane Labed

Lee Nicholas Harris

Brendan Gleeson

Marion Cotillard

Michael Fassbender

Michael Kenneth Williams

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