ÖSYM şifremi unuttum nasıl alabilirim? ÖSYM AİS şifre alma...

ÖSYM bu sabah saatlerinde YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Binlerce öğrenci üniversite yerleştirme sonuçlarını osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebiliyor. Ancak şifresini unutanlar 'ÖSYM şifremi unuttum ne yapabilirim? ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?' sorularının yanıtını arıyor. İşte ÖSYM şifre alma adımları...

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL ALABİLİRİM?

ais.osym.gov.tr web sitesine gidin.

Sağ üst köşede yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' butonuna tıklayın.

Yönlendirildiğiniz sayfada T.C kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın.

Giriş yap butonuna basın.

Kimlik bilgilerinizi doğrulayın.

850 BİN KİŞİ ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. Yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını hatırlatarak, "YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi içtenlikle tebrik ediyorum. YÖK'te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü" dedi.