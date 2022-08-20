Bunaltan sıcaktan bulutların kalbine: Karadeniz Yaylaları

Anadolu'da yüzyıllardır devam eden bir gelenek olan yaylaya çıkma, son yıllarda deniz turizmine alternatif olarak ön plana çıkıyor. Bunaltıcı yaz sıcağında sahiller yerine yeşil ve bol oksijen arayanların ilk tercihi de Karadeniz'in serin yaylaları oluyor. Yüksek dağların zirvesinde doğanın huzurlu sessizliği ile bütünleşeceğini yayla tatili için Karadeniz'in saklı cennetlerinde yemyeşil bir geziye çıkmaya ne dersiniz?



GORGİT YAYLASI

Artvin sınırları içindeki Gorgit Yaylası yeşilin binbir tonunu barındıran bir cennet. Araç yolu olmayan yaylaya sadece köylülerin açtığı patikalardan yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Kuşların, ağaçların, derelerin sesiyle baş başa kalacağınız, doğası hiç bozulmamış mükemmel bir yer olan Gorgit yaylası, yeşilin tadını tam olarak çıkarmak ve biraz da modern hayatın konforundan uzaklaşarak macera yaşamak için harika bir tercih.



GİTO YAYLASI

DOĞASIYLA büyüleyen Karadeniz yaylarından olan Gito Yaylası, Çamlıhemşin'e 31 km, meşhur Zil Kale'ye ise 18 km uzaklıkta yer alıyor. Gito, 2070 metre yüksekliğiyle bulutların üzerindeymişsiniz gibi hissedeceğiniz bir diğer Karadeniz yaylası. Ayaklarınızın altında adeta beyaz bir örtü gibi serilen bulutlar arasından süzülen yeşil ve mavinin hakimiyeti sizi heyecanlandıracak. Gito Yaylası konaklama konusunda özgün Karadeniz yayla evlerine sahip. Yaylaya çıkarken 750 metre yükseklikte, büyük bir kaya üzerine inşa edilmiş Zil Kale'yi de mutlaka gezmelisiniz.





MAÇAHEL YAYLASI

Gürcistan sınırlarının içine de uzanan bir doğal cennet olan Maçahel, yeşilin tüm tonlarını barındırıyor. Özellikle Karadeniz köy hayatını birebir deneyimlemek ve ağaçların nasıl bu kadar yeşil olabildiğine şaşırıp kalmak için tatil listenizin başlarına Artvin'in yaylalarından Maçanhel'i almalısınız. Maçahel'de doğanın tam kalbinde konaklayabileceğiniz pansiyon ve dağ evleri de mevcut.



POKUT YAYLASI

RİZE'NİN Çamlıhemşin ilçesindeki Pokut Yaylası, turist akınına uğrayan Ayder'in sakin bir alternatifi olmasıyla dikkat çekiyor. 2032 metre yükseklikte yer alan Pokut Yaylası, sisli manzaraları ve kendine has ahşap Karadeniz yayla evleriyle diğer Karadeniz yaylalarından farklılaşıyor. Çam ormanlarıyla sarılı Pokut Yaylası, zengin biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra özgün mimarisiyle de dikkat çekiyor.









KÜMBET YAYLASI

Kümbet yaylası, Giresun şehir merkezinde 1 saatlik mesafede, Dereli ilçesinde bulunuyor. 1640 metre yükseklikte bulunan büyüleyici güzellikteki bu yayla, gün içinde dört mevsimi bir arada sunuyor. Kümbet Yaylası'na gelmişken Çıkrıkkapı Yaylası'nda yer alan, Çin Seddi ve Hadrian Duvarı'yla beraber dünyanın insan eliyle yapılmış en büyük duvarlarından biri olan; 400 yıl önce inşa edilmiş Hacı Abdullah Duvarı'nı gezebilirsiniz. Mavi Göl de Dereli ilçesine gelmişken görebileceğiniz bir diğer doğal güzellik.







KARAGÖL YAYLASI

Yemyeşil doğası ile birçok yaylaya da ev sahipliği yapan Artvin'deki Borçka Karagöl, hayranlık içinde bırakan bir manzaraya sahip. Borçka'dan araçla ulaşılan Karagöl Yaylası en bakir yaylalar arasında başı çekiyor. Bu doğa harikası, yaz aylarında her Cuma kurulan pazarla renkleniyor. Eşsiz bir floraya sahip bölgede doğa yürüyüşleri yapabilir, birçok vahşi hayvanın yaşam alanı olan bu yaylada harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

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