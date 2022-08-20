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Haberler Yaşam Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Pazar günleri izleyicileri Atv ekranına kilitleyen Gül Masalı dizisinin 9.bölüm fragmanları yayınlandı. Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın başrolü paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği Gül Masalı'nın merakla beklenen 9.bölümüne dair detaylar sizlerle!

20.08.2022, 15:26 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022, 15:27

Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir. Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Halil'in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer. Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir'in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Toprak'tan uzak kalmanın acısıyla kavrulan Gonca aşkına yeniden dört elle sarılabilecek midir? Büyük bir cendereye giren Toprak, ailesini mi Gonca'yı mı tercih edecektir? Fuat, Rıfat'ın beklenmedik atağına nasıl bir karşılık verecektir?

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı'nın yeni bölümü 21 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

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