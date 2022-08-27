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Haberler Yaşam Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Pazar günleri Atv ekranınlarında izleyicisiyle buluşan, yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği Gül Masalı dizisinin 10.bölüm fragmanı yayınlandı. Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın başrolü paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Gül Masalı'nın merakla beklenen 10.bölümüne dair detaylar...

27.08.2022, 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 12:19

Gül Masalı'nın yeni bölümü 28 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hislerine yenilen ve kendini Gonca'dan uzak tutmayı başaramayan Toprak çaresizdir. Tüm bildiklerini anlatarak, her şeyi Gonca zarar görmesin diye yaptığını söyler. Gonca ise büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir ve bir daha Toprak'ı görmek istememektedir.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Derin bir pişmanlık ve acı içinde kıvranan Toprak hatasını telafi etmek için bir şey yapmak zorundadır artık. Adnan Fuat'ın ise pes etmeye niyeti yoktur. Gül tarlasında yarım kalan işini bitirmek için harekete geçer.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Doğum günü yaklaşan Halil'e muhteşem bir hediye hazırlamaktadır. Gonca gerçekleri ortaya çıkarmak için Sırrı'yı görmeye obaya gider. Ancak Sırrı uzun süredir ortalarda yoktur. Onu bulmaya kararlı olan Gonca tehlikeli bir yolculuğa atılır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Zaman hızla ilerlerken Toprak'tan gelecek yardım teklifini kabul etmek zorunda kalır. Gonca ve Toprak, Sırrı'yı bulabilecek midir? Kopma noktasına gelen ilişkilerini kurtarabilecekler midir?

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Yeniden kazıya başlayan Fuat beklediği sonucu elde edebilecek midir? İyice köşeye sıkışan Rıfat kurtulmak için bu sefer hangi hamleyi yapacaktır?

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