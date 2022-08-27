Türkiye’nin açık hava müzesi Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tarihi eserler ve antik kentleriyle ziyaretçilerine müze zenginliği sunarken, mutfağıyla da cezbediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yazın tatil planlarında deniz ve kumun dışında rota arayanlara mütevazı bir hazine gibi onlarca zenginliğiyle kendine çekiyor. Güneydoğu Anadolu, yapılan kazılarla adeta bir açık hava müzesine dönerken ziyaretçilerine de binlerce yıllık büyüleyici bir geçmişin izlerini sunuyor. Bugün de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birbirinden etkileyici açık hava müzelerini bir araya getirdik.





GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ

Güneydoğu Anadolu tarihi yerler içinde çok önemli bir yeri olan Göbeklitepe, Şanlıurfa şehir merkezine yaklaşık 22 kilometre kuzeydoğusunda Örencik Köyü yakınında yer alıyor. Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce inşa edilmiş olan Göbeklitepe'deki kalıntılarda insanların toplanmak için kullandığı dairesel bir ibadet alanı olduğu görülüyor. Ayrıca ibadet alanlarının yanı sıra Göbeklitepe'deki dikilitaşların üzerinde de birçok hayvan figürü kabartması ve oymalar bulunuyor. Güneydoğu Anadolu'nun açık hava müzelerini keşfederken Göbeklitepe'nin ilk duraklarınızdan biri olması gerekir.







NEMRUT DAĞI

KOMMAGENE Krallığı'ndan kalan antik kalıntıları, heykelleri ve eşsiz manzaralara ev sahip yapan Nemrut Dağı Ören Yeri, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunuyor. Öyküsü oldukça eskiye dayanan Nemrut Dağı'nın tepesinde bulunan heykeller, Kommagene Kralı I. Antiochos döneminde atalarına ve tanrılara duyulan minnetin bir simgesi olarak yapılıyor. Dağın; doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılan heykeller, aynı zamanda Helenistik dönemin en güzel örneklerinden biri. Ayrıca Doğu terası, ören yerinin kutsal merkezi olarak kabul edildiğinden en önemli antik kalıntıları bu bölgede bulabilirsiniz.







ZERZEVAN KALESİ VE MİTHRAS TAPINAĞI

Diyarbakır şehrinin Çınar ilçesinde yer alan ve tarihi M.Ö. 9.yy'a dayanan Zerzevan Kalesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarihi yerleri içinde en esrarengiz olanlarından biri. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olarak da biliniyor. Yer altı ve yer üstü şehrine sahip olan kale, 639 yılında İslam ordularının fethine kadar kesintisiz kullanılıyor. Günümüzde yapılan kazılarda ise kalenin içinde gizemli Mithras Tapınağı ortaya çıkarılıyor. Bu tapınağın Roma İmparatorluğu askerleri arasında yaygın olan fakat Hristiyanlığın yaygınlaşmasıyla önemini kaybeden Mitras dinine ait olduğu biliniyor. 7 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde olan tapınağın tarihinin ise 1800 yıllık olduğu söyleniyor.





YESEMEK AÇIK HAVA MÜZESİ

Gaziantep İslâhiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi, 110 dönümlük bir alan üzerinde yer alıyor. Yapılan kazılarla ortaya çıkan aslan, savaş arabası ve dağ tanrısı gibi 518 heykel açık hava müzesinde sergileniyor. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan Yesemek Açık Hava Müzesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarihi yerleri içinde mutlaka görülmesi gereken noktalardan. M.Ö. 8.yy'da Yakın Doğu'nun en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesi olarak kabul edilen Yesemek'te; Hitit, Suriye, Arami ve Asur sanatının etkileri görülmüş, "oryantalizm"akımı ortaya çıkmıştır. Bu akım daha sonra Yunan sanatının da özünü oluşturmuştur.

KÖRTİK TEPE

Diyarbakır'in Bismil ilçesindeki Ağıl Köyü'nün hemen yanında yer alan Körtik Tepe, Botan Çayı ve Dicle Nehri arasında konumlanmış durumda. Yapılan kazılar sayesinde tarihe ışık tutan birçok ilginç kalıntı ortaya çıkarılıyor. Örneğin Körtik Tepe'de kemik iğne ve dokuma evrelerini gösteren desen izleri gibi sürekli yerleşimin olduğuna dair pek çok arkeolojik kanıta rastlanıyor.

DARA ÖREN YERİ

Mardin'in 30 km kuzeydoğusunda bulunan Dara Ören Yeri, Eski Mezopotamya'nın da en eski kentlerinden biri. Büyük İskender ile Pers İmparatoru Darius'un savaşına sahne olan bu antik kent, İran Hükümdarı Darayuvaşi tarafından kurulduktan sonra Romalılar ve Persler arasında devamlı el değiştirmiş. Sonraki yıllarda Emevilerin ve Abbasilerin egemenliğine de giren kent, 15.yy'da ise Türklerin hakimiyetine geçmiş. Kaya içinde oyulan yapılardan oluşan Dara'da; kaya mezarları, sikkeler, su bentleri, kilise, saray, çarşı ve zindan kalıntıları görebilirsiniz.

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