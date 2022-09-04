Bill Gates’in sivrisinek paylaşımı panik yarattı

Kolombiya'nın Medellin şehrindeki bir binayı paylaşan Gates, "Binanın içinde bilim insanları, milyonlarca sivrisinek üreten bunaltıcı laboratuvarlarda uzun saatler çalışıyor" diye yazdı. Gates'in açıklaması, "Sivrisinekler üzerinden biyolojik silah yapılıyor" yönünde söylentilere yol açtı.

Yapılan yorumlarda, "Yeni bir salgının habercisi", "Koronavirüsten sonra yine planlı pandemi geliyor" şeklinde ifadelere yer verildi. İddiları yalanlayan açıklamalarda ise, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın fonladığı projede, Dünya Sivrisinek Programı çerçevesinde hastalıklı sivrisineklerin neden olduğu insan ölümlerininin engellenmeye çalışıldığı belirtildi.