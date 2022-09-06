İnançer’e veda

Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Rabbim sevgili Habibi'nin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Millete ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan hocamızı ben de tanıdım tanıyalı böyle bildim. Mekanı cennet olsun" dedi.

ERDOĞAN BALKAN TURUNA ÇIKIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Balkan turuna çıkıyor. 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek olan Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan'a, gezisinde Türk iş insanları da eşlik edecek. Özellikle ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda yeni anlaşmalara imza atılması bekleniyor. Türk iş insanlarının önemli yatırımlarının olduğu Sırbistan'daki temaslar sırasında enerji alanında yeni iş birliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etmişti.

GÜNDEM EKONOMİ VE BARIŞ

İki ülke arasında 2 milyar dolar olan ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkması hedefleniyor. Bu temaslar sırasındaki son dönemlerde artan Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliğin de ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve istikrarını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayacak. İkili ilişkileri 30'uncu yılına giren Türkiye- Hırvatistan arasında da ekonomik ve ticari iş birliği son yıllarda güçlü bir ivme kazandı. Bu kapsamda iki ülke arasında ticaret hacminin bir milyar dolara ulaşması bekleniyor.