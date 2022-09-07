YDS başvuruları ne zaman, başladı mı? YDS 2022 başvuru ücreti ne kadar, kaç oturum olacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YDS sınavının ne zaman olacağı, kaç dakika süreceği ve ücretinin ne kadar olacağına ilişkin detayları merak eden adaylar son hız araştırmaya devam ediyor. İşte, YDS sınavına dair detaylar...
YDS BAŞVURU TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?
Sınava başvurular, 06 – 15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022 ?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS/2 başvuru ücreti 185,00 TL olarak açıklandı.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/2 sonuçları 8 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.