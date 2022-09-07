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Haberler Yaşam YDS başvuruları ne zaman, başladı mı? YDS 2022 başvuru ücreti ne kadar, kaç oturum olacak?

YDS başvuruları ne zaman, başladı mı? YDS 2022 başvuru ücreti ne kadar, kaç oturum olacak?

Ölçme ve Değerlendirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Tespit Sınavı (YDS) başvuruları 6 Eylül itibariyle başladı. Fransızca, Arapça, Almanca,Rusça ve İngilizce dillerinde seviyelerini tespit etmek isteyen adaylar, heyecanla sınavın gerçekleşeceği günü bekliyor. Peki, YDS ne zaman ve hangi tarihte 2022? YDS ücreti ne kadar, kaç oturum olarak yapılacak?

07.09.2022, 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022, 09:57

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YDS sınavının ne zaman olacağı, kaç dakika süreceği ve ücretinin ne kadar olacağına ilişkin detayları merak eden adaylar son hız araştırmaya devam ediyor. İşte, YDS sınavına dair detaylar...

YDS başvuruları ne zaman, başladı mı? YDS 2022 başvuru ücreti ne kadar, kaç oturum olacak?

YDS BAŞVURU TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 06 – 15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

YDS başvuruları ne zaman, başladı mı? YDS 2022 başvuru ücreti ne kadar, kaç oturum olacak?

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022 ?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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YDS başvuruları ne zaman, başladı mı? YDS 2022 başvuru ücreti ne kadar, kaç oturum olacak?

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS/2 başvuru ücreti 185,00 TL olarak açıklandı.

YDS başvuruları ne zaman, başladı mı? YDS 2022 başvuru ücreti ne kadar, kaç oturum olacak?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sonuçları 8 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

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