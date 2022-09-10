Pakistan’a dördüncü İyilik Treni yola çıktı

PAKİSTAN'DA gerçekleşen sel felaketinin ardından Türkiye'nin ardı ardına yaptığı yardımlardan olan İyilik Treni'nin dördüncüsü dün Tarihi Ankara Garı'ndan gönderildi. Sel felaketinden etkilenen Pakistan'ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dördüncü treni yolcu etmek için törene katıldı. Törende konuşma yapan Soylu, "27 Sivil Toplum Kuruluşu, birçok belediye başkanı, 81 valilik ve AFAD'ın koordinasyonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Pakistan'daki sel felaketi için seferber olmuş durumdayız" dedi. Pakistan ziyaretindeki izlenimlerini de paylaşan Soylu, "Pakistan'ın üçte biri sular altında kalmış durumda. Felaketten yaklaşık 33 milyon insan etkilendi. 1391 Pakistanlı kardeşimiz vefat etti. Yaklaşık 600 bin ev ortadan kalktı ve toplam 1 milyon 300 bin ev de kısmi olarak etkilendi" dedi.

10 BİN ÇADIR, 31 BİN BATTANİYE VE BİNLERCE GIDA VE GİYİM MALZEMESİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yardım kampanyasında Pakistan'a şimdiye kadar toplam 10 bin çadır, 31 bin 192 battaniye, 23 bin 652 gıda kolisi, 2 bin 634 adet bebek maması ve hijyen seti, 5 bin 40 adet mutfak seti, 3 bin 95 koli giyim malzemesi, 584 bin 172 birim tıbbi malzeme ve 50 adet motorlu bot gönderildi.