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Haberler Yaşam Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? İşte püf noktası...

Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? İşte püf noktası...

En inatçı lekelerden biri olan tükenmez kalem lekesi özellikle kıyafetlere bulaştığında oldukça zorlayabiliyor. Gömlek, pantolon, ev tekstili gibi ürünlerinize bulaşan tükenmez kalem lekesini çıkarmak için birkaç püf noktası bulunuyor. İşte 'Tükenmez kalem lekesi kıyafetten nasıl çıkar?' aramlarının merak edilen cevabı...

10.09.2022, 16:01

Günlük hayatta evde, okulda, iş yerlerinde en çok kullanılanlar arasında yer alan tükenmez kalem, zaman zaman sıkıntılı durumlara yol açabiliyor. Özellikle sevilen kıyafetlere bulaşan tükenmez kalem lekesi can sıkcı olabiliyor. Peki tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? İşte tükenmez kalem lekesini çıkarmak için yapmak gerekenler...

Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? İşte püf noktası...

KIYAFETTEN TÜKENMEZ KALEM NASIL ÇIKAR?

Böyle bir durumda ilk müdahale çok önemlidir. Eğer tükenmez kalemi kurumadan çıkarmaya başlarsanız lekeyi çıkarmanız daha da zorlaşacaktır. Lekeyi çıkarmak için yapmanız gerekenler:

-Lekeyi çıkartma işleminde mutlaka ağartıcı içermeyen sıvı çamaşır deterjanı kullanın.

-Deterjanı, bir bardak su ile karıştırın.

-Elde ettiğiniz karışımı temiz ve beyaz bir beze ya da kağıt havluya emdirerek, tükenmez kalem lekesi olan bölgeye bastırınız.

-Burada önemli bir püf noktayı sizinle paylaşıyoruz; Tükenmez kalem lekesini kesinlikle ovalayarak çıkarmayın. Tampon hareketlerle bu işlemi yapın. Ovma işlemi lekenin daha çok yayılmasına sebep olacaktır.

-Bütün işlemleri yaptıktan sonra kıyafetinizi yıkama talimatına göre yıkayınız.

Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? İşte püf noktası...

KOLTUKTAN TÜKENMEZ KALEM NASIL ÇIKAR?

Koltuktan tükenmez kalem lekesi biraz daha zor çıkabilir. Özellikle tükenmez kalem lekesi sıvı şekilde olabilir, bu durumda vakit kaybetmeden fazla mürekkebi kağıt havluyla almanız gerekir.

-Lekeyi kağıt havluyla alırken dağıtmamaya özen gösterin.

-Bu aşamadan sonra ağartıcı içermeyen deterjan ile suyu karıştırarak temiz bir bez yardımıyla koltuğunuzu silin.

-Lekeyi silerken dışarıdan içeri doğru silmek en doğru harekettir.

- Aynı işlemi tekrar ederek, çıkana kadar silmeye devam edin.

Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? İşte püf noktası...

HALIDAKİ TÜKENMEZ KALEM NASIL ÇIKAR?

-Halınızdaki tükenmez kalem lekesini çıkarmak için limon suyu veya kolonya kullanın.

-Ancak lekeyi ıslatırken bir yanan kağıt havlu ile lekeye tampon yaparak mürekkebi emdirin.

-Son olarak halıyı sabunlu su ile siliniz.

-Bunun dışında bulaşık deterjanı kullanarak halınızı silebilirsiniz. Fakat deterjanın renk açıcı özelliği olmamasına dikkat edin yoksa halınızın rengi açılabilir.

-Eğer halınız kalem ile çizilmiş ise; lekeli olan bölüme beyaz sirke püskürtün ve nemle bir bezle ovalayın. Bu işlemi yaparken öncelikle halının kenarında deneyip, renk değişikliğini gözlemleyebilirsiniz.

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