Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? İşte püf noktası...

KIYAFETTEN TÜKENMEZ KALEM NASIL ÇIKAR?

Böyle bir durumda ilk müdahale çok önemlidir. Eğer tükenmez kalemi kurumadan çıkarmaya başlarsanız lekeyi çıkarmanız daha da zorlaşacaktır. Lekeyi çıkarmak için yapmanız gerekenler:

-Lekeyi çıkartma işleminde mutlaka ağartıcı içermeyen sıvı çamaşır deterjanı kullanın.

-Deterjanı, bir bardak su ile karıştırın.

-Elde ettiğiniz karışımı temiz ve beyaz bir beze ya da kağıt havluya emdirerek, tükenmez kalem lekesi olan bölgeye bastırınız.

-Burada önemli bir püf noktayı sizinle paylaşıyoruz; Tükenmez kalem lekesini kesinlikle ovalayarak çıkarmayın. Tampon hareketlerle bu işlemi yapın. Ovma işlemi lekenin daha çok yayılmasına sebep olacaktır.

-Bütün işlemleri yaptıktan sonra kıyafetinizi yıkama talimatına göre yıkayınız.