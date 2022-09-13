Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihleri 2022 2023: VGM burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden başlayacak olan VGM 2022 2023 burs başvuruları için adayların araştırmaları sürüyor. İşte, 2022-2023 VGM burs başvurusu hakkında güncel bilgiler...
Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden başlayacak olan VGM 2022 2023 burs başvuruları için adayların araştırmaları sürüyor. İşte, 2022-2023 VGM burs başvurusu hakkında güncel bilgiler...
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK 2022 2023?
2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
Resmi açıklama geldiğinde haberimizin detayında yer alacak.
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM BURSLAR NASIL ÖDENİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.