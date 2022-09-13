Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihleri 2022 2023: VGM burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.