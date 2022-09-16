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Evde bakım maaşı hangi illere yattı? Evde bakım ödemeleri ile ihtiyaç sahipleri 3 bin 400 TL ödeme alacak!

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturum ve çalışma imkanı sunan Green Card ( Yeşil Kart) başvurusu gündemde en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Amerikan vatandaşlığı almak isteyenlerin merakla beklediği başvuru için ücretler, başvuru koşulları ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Green Card/ Yeşil Kart başvuru şartları nedir, nasıl yapılır? İşte, Green Card'a dair merak edilen her şey...

16.09.2022, 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022, 11:20

Amerika Birleşik Devletleri'nde oturum izni elde etmek isteyen milyonlarca kişi Green Card başvurusu nasıl yapılır, ücretli mi, nasıl ve nereden başvuru yapılacak sorularını merak ediyor ve araştırıyor. İşte DV 2024 Green Card başvurusuna dair tüm detaylar...

Green Card Yeşil Kart başvurusu ne zaman başlayacak, şartlar nasıl olacak, kimler başvurabilecek? Diversity Visa 2024 ile Amerikan vatandaşlığı alma ekranı

2022 GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı. Elçilik tarafından yapılan açıklamaya göre; bu yıl Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınacak.

Green Card Yeşil Kart başvurusu ne zaman başlayacak, şartlar nasıl olacak, kimler başvurabilecek? Diversity Visa 2024 ile Amerikan vatandaşlığı alma ekranı

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Green Card Yeşil Kart başvurusu ne zaman başlayacak, şartlar nasıl olacak, kimler başvurabilecek? Diversity Visa 2024 ile Amerikan vatandaşlığı alma ekranı

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

Green Card Yeşil Kart başvurusu ne zaman başlayacak, şartlar nasıl olacak, kimler başvurabilecek? Diversity Visa 2024 ile Amerikan vatandaşlığı alma ekranı

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NASIL?

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

Green Card başvurusunu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapabiliriz. Aynı yıl içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği tespit edilirse, başvuruları iptal edilerek diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilmektedir. Green Card başvurusu sonucunda Green Card'a hak kazanıp kazanmadığımızı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında bize verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edebiliriz.

Green Card Yeşil Kart başvurusu ne zaman başlayacak, şartlar nasıl olacak, kimler başvurabilecek? Diversity Visa 2024 ile Amerikan vatandaşlığı alma ekranı

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir.

Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.

Green Card Yeşil Kart başvurusu ne zaman başlayacak, şartlar nasıl olacak, kimler başvurabilecek? Diversity Visa 2024 ile Amerikan vatandaşlığı alma ekranı

GREEN CARD BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN DİL BİLMEK ŞART MI?

Green Card başvurusu yapmak için, İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir.

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