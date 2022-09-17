Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Onun da bir tahammül eşiği vardır ve bu eşik en yakınındaki insanlar tarafından defalarca aşılmıştır. Artık onların karşısına bambaşka bir Toprak olarak çıkmak ve iyi bir ders vermek dışında hiçbir şey yoktur aklında… Bu dersten sadece Gonca değil ailesi ve Ece de nasibini alacaktır.