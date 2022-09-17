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Haberler Yaşam Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Pastel Film imzası taşıyan, pazar günleri Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gül Masalı'nın merakla beklenen 13.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın yer aldığı Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte Gül Masalı'nın yeni bölümüne dair detaylar...

17.09.2022, 13:37 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022, 13:37

Gül Masalı'nın yeni bölümü 18 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

13.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ece'nin sürekli olarak hayatlarının içinde olması Gonca'nın sabrını taşırmıştır. Bu şekilde devam edemeyeceklerine kanaat getirir ve olanlardan Toprak'ı sorumlu tutarak ipleri tamamen koparır. Gonca'nın ayrılık kararı karşısında şoka giren Toprak ise böylesi bir tepkiyi hiç hak etmediğini düşünmektedir.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Onun da bir tahammül eşiği vardır ve bu eşik en yakınındaki insanlar tarafından defalarca aşılmıştır. Artık onların karşısına bambaşka bir Toprak olarak çıkmak ve iyi bir ders vermek dışında hiçbir şey yoktur aklında… Bu dersten sadece Gonca değil ailesi ve Ece de nasibini alacaktır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Bu arada Tahir'in kaza geçirmesi Gonca'nın aldığı kararı daha da perçinlemiş, kendisini tamamen işine ve hedeflerine kilitlemiştir. Fuat, Ece hakkında bildiklerini anlatarak Toprak'ı uyarır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Buna rağmen Ece, Toprak'tan hiç beklemediği bir telefon alır. Uçurumun eşiğine gelen Canan ve Halil içinse yeni bir sayfa açılmak üzeredir.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Kızıyla damadı arasında yaşanan bu gelişmeye Rıfat nasıl tepki verecektir? Ece'yle hesabını kapatmayan Fuat, ona nasıl bir oyun hazırlamaktadır?

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Tahir ve Zühre'nin yakınlaşması hem Gonca'nın hem de Toprak'ın hayatını nasıl derinden etkileyecektir?

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