Tüm Türkiye Müge Anlı’yı izledi

3 YAŞINDAKİ LİNA TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNİ YAKTI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melissa ve Abdurrahman çifti, eşinden boşanmış olan Melissa'ya zorla fuhuş yaptırmak için kaçırılan 2 ve 3 yaşlarındaki iki kızlarını arıyorlardı. Yayın sonunda ise Melissa ve Abdurrahman'a acı haber ulaştı. Ayladır kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina, işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu. Kan donduran vahşetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Lina'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edilirken, babaanne Sevim Erbay Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gelerek torunun cesedini teşhis etti.