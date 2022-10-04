Yeryüzündeki cennet Antalya

Eşsiz sahilleri, muhteşem doğası ve sıcacık iklimiyle ön plana çıkan Antalya, antik kentleri, tarihi kent dokusu ve nefis lezzetleriyle de adından söz ettiriyor. Kelime olarak "Attalos yurdu" anlamına gelen Antalya, yaklaşık 2 bin yıl önce Bergama Kralı II. Attalos tarafından kuruluyor. Binlerce yıl önce Kralı II. Attolas, bu kentimiz için "yeryüzündeki cennet" demiş. Bu krallığın yıkılmasıyla bir süre bağımsız kalan kent daha sonra Roma İmparatorluğu topraklarına katılıyor. Daha sonraki zamanlarda ise Antalya, deniz kenarında verimli topraklara sahip bir Akdeniz kenti olması sebebiyle Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya kadar farklı devletlerin egemenliği altına giriyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Antalya, gezilecek yerleri ve eşsiz güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor. Akdeniz'in göz bebeği Antalya'yı tüm güzellikleriyle keşfetmeye hazır mısınız? İşte adım adım Antalya rehberi:

KALEİÇİ

TAŞ evlerin ve portakal çiçeklerinin süslediği Kaleiçi, Antalya'nın binlerce yıllık köklü tarihini günümüze aktarabilmiş çok özel bir adres. Alışveriş yapabileceğiniz otantik dükkanlar, taş sokakların arasından göz kırpan turkuaz deniz ve nefis yemekler Kaleiçi'nde sizi bekliyor. Üstelik Kaleiçi Antalya'da merkezde yer alıyor ve ulaşımı oldukça kolay!

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi sınırlarındaki Köprüçay Nehri ve Selge Antik Kenti'ne yakın bir bölgede bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı, 14 kilometre uzunluğa sahip. Aynı zamanda Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biri. Toros Dağları'nı yararak geçen Köprülü Kanyon, muhteşem manzaralara da ev sahipliği yapar. Ayrıca bu bölge yeraltı suları açısından da çok zengin. Kanyonda iki tane tarihi köprü bulunması nedeniyle bu ismi alan Köprülü Kanyon'unda rafting, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapabilir.

YİVLİ MİNARE

13. yy'a ait bir Selçuklu eseri olan Yivli Minare, aslında çok sayıda yapıyı içinde bulunduran bir külliye. İçinde; camii, türbe, medrese ve mevlevihane bulunan Yivli Minare, Antalya'da her dönem ziyaretçi akınına uğrayan noktalardan biri. Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde bulunan yapıyı mutlaka görmenizi tavsiye ederiz!

ANTİK KENTLER

ANTALYA antik kentler açısından hayli zengin bir şehir. Seyahatiniz sırasında tarihi bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız Antalya'nın antik kentlerini gezmeye başlayabilirsiniz. Antalya'nın en ünlü antik kentleri arasında Side Antik Kenti, Perge Antik Kenti, Aspendos Antik Kenti, Termessos Antik Kenti, Sillyon Antik Kenti, Selge Antik Kenti, Lyrbe Antik Kent, Phaselis Antik Kenti, Olympos Antik Kenti, Limyra Antik Kenti, Myra Antik Kenti, Simena Antik Kenti, Theimussa Antik Kenti bulunuyor.

HADRİAN KAPISI

ÜÇ KAPILAR olarak da bilinen Hadrian Kapısı, M.S.130 yılında İmparator Hadrianus tarafından yaptırılan özel bir yapı. Kaleiçi girişinde bulunan ve oldukça etkileyici bir mimariye sahip olan kapı, aynı zamanda Antalya'nın korunmuş en önemli tarihi eserlerinden biri. Yapıda bulunan yuvarlak kemerli 3 kapı açıklığı ve iki yanda bulunan kuleler kapının heybetli ve tarihi görünümünü destekliyor. 1922 yılında Süleyman Fikri Erten tarafından kurulan Antalya Müzesi de kentin tüm tarihi zenginliğini ortaya koyan oldukça seçkin eserlerin sergilendiği bir yer.

ŞELALER KENTİ

TAM anlamıyla bir şelale şehri olan Antalya'daki şelaleleri gezmeye kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Düden ve Yukarı Düden Şelaleleri'nden başlayabilirsiniz. Kent merkezinin biraz daha uzaklaşmak istediğinizde ise Manavgat Şelalesi, havalimanına sadece 1 km. uzaklıkta bulunan Kurşunlu Şelalesi ve diğerlerine kıyasla daha az bilinen gizli cennet Sapadere Şelalesi de görülmesi gereken doğal güzellikler. Doğal karstik oluşumlar sonucu meydana gelen Karain mağarasını ve Karain Müzesi'ni de inceleyebilirsiniz.

ANTALYA PLAJLARI

ANTALYA, birbirinden güzel ve ünlü plajlara sahip bir kentimiz. Kaputaş Plajı turkuaz renkte berrak suları ve doğal atmosferiyle çok keyifli bir yer. Şehir merkezinden uzaklaşmak istemeyenler için oldukça meşhur olan Konyaaltı Plajı iyi bir alternatif. Lara Plajı da merkeze yakın bir diğer güzel seçenek. Özellikle altın sarısı yumuşacık kumlarıyla ünlü. Doğanın içinde huzurlu bir tatil vadeden Olimpos Plajı ve Adrasan Plajı da deniz keyfi için çok çok güzel bir seçim olacaktır.

NE YENİR?

ANTALYA her zevke hitap edecek yemeklerin bulunduğu inanılmaz zengin bir mutfağa sahip. Bir tarafta çöp şiş, köfte, et yemekleri; bir tarafta deniz ürünleri, salatalar, hafif zeytinyağlılar... Tahinli Antalya piyazı, serpme börek, yanık dondurma, Hibeş (meze çeşidi), bağaca ve kabak tatlısı ilin göze çarpan lezzetleri. Kısacası burada da tatmanız gereken nefis yemekler var...

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