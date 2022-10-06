Sandığınız kadar dikkatli misiniz? Bu optik illüzyon testi ile dikkatinizi ve beyninizi test edin!

Bir optik illüzyon, bir nesnenin veya çizimin veya beynin şeyleri algılama biçimine meydan okuyan insanların zihin büken, derinden büyüleyici, şekil değiştiren bir görüntüsüdür. Böyle güzel bir örnek, kadife çiçeklerinin içine bir çift eldivenin gizlendiği bir kadife çiçeği tarlası resminde görülebilir.

Gözlem becerilerinizi ve zeka seviyenizi test etmek için bu kadife çiçeklerinin yer aldığı optik illüzyon resminin içinde gizlenen eldivenleri 15 saniye içinde tespit etmeniz gerekiyor. Fakat optik illüzyonun cevabı aşağıda verildiği için çok fazla kaydırıp hile yapmadığınızdan emin olun.