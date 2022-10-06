  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Sandığınız kadar dikkatli misiniz? Bu optik illüzyon testi ile dikkatinizi ve beyninizi test edin!

Sandığınız kadar dikkatli misiniz? Bu optik illüzyon testi ile dikkatinizi ve beyninizi test edin!

Optik illüzyon ile resimde gizlenen eldivenleri 15 saniyede bulabilir misiniz? Resimdeki hatayı illüzyona rağmen fark edebildiniz mi? Optik illüzyon, bir nesnenin veya çizimin beynin algılama algoritmasına meydan okumasıdır. Gözlem becerilerinizi ve zeka zeviyenizi test edebilmek için kadife çiçeklerin içerisinde gizlenmiş eldivenleri 15 saniye içerisinde tespit edebilmeniz gerekiyor. Peki, 15 saniyede gizlenmiş eldivenleri bulabilir misin?

06.10.2022, 11:46 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022, 11:47

Bir optik illüzyon, bir nesnenin veya çizimin veya beynin şeyleri algılama biçimine meydan okuyan insanların zihin büken, derinden büyüleyici, şekil değiştiren bir görüntüsüdür. Böyle güzel bir örnek, kadife çiçeklerinin içine bir çift eldivenin gizlendiği bir kadife çiçeği tarlası resminde görülebilir.

Gözlem becerilerinizi ve zeka seviyenizi test etmek için bu kadife çiçeklerinin yer aldığı optik illüzyon resminin içinde gizlenen eldivenleri 15 saniye içinde tespit etmeniz gerekiyor. Fakat optik illüzyonun cevabı aşağıda verildiği için çok fazla kaydırıp hile yapmadığınızdan emin olun.

Sandığınız kadar dikkatli misiniz? Bu optik illüzyon testi ile dikkatinizi ve beyninizi test edin!

BEYNİNİZİ TEST ETMEK İÇİN OPTİK İLLÜZYON

Yukarıdaki resim, bir çiçek tarlasının güzel bir resmidir. Ama bu güzel çiçeklerin içinde saklı bir nesne var. Tarlayı taramanız ve kadife çiçeklerinin içindeki gizli eldivenleri tanımlamanız gerekiyor. Bu nedenle, resmin içindeki gizli nesneleri bulmak oldukça zor olduğu için resme dikkatlice bakın. Görüntü, kadife çiçeği tarlasında gizlenmiş eldivenleri bulmaya çalışırken binlerce yetişkinin başlarını kaşımasına neden oldu.

Sandığınız kadar dikkatli misiniz? Bu optik illüzyon testi ile dikkatinizi ve beyninizi test edin!

15 SANİYEDE GİZLENMİŞ ELDİVENLERİ BULABİLİR MİSİN ?

Bu optik illüzyonda, kadife çiçeklerin içindeki gizli eldivenleri bulmanız gerekiyor. Güzel çiçek tarlası resminin arka planına bakarsanız, resimdeki Gizli Eldivenleri bulabileceksiniz. İlk başta, büyük çiçek tarlası arasında gizlenmiş çok küçük bir nesne olduğu için hemen fark etmeyeceksiniz. Ancak birkaç saniye sonra Eldivenleri fark edebilirsiniz!

Sandığınız kadar dikkatli misiniz? Bu optik illüzyon testi ile dikkatinizi ve beyninizi test edin!

OPTİK İLLÜZYON ZEKA TESTİ CEVABI

Resmin üst ortasına bakarsanız, Kadife Çiçeği'nin yaprakları arasında gizlenmiş eldivenleri bulabileceksiniz. Eldivenler kadife çiçeğinin sarı yapraklarına benziyor. Eldivenlerin rengi, çiçeğin taç yapraklarıyla kamufle olmasını sağlıyor.

Sandığınız kadar dikkatli misiniz? Bu optik illüzyon testi ile dikkatinizi ve beyninizi test edin!

Sizi gizli nesneleri tespit etmeye zorlayan Optik İllüzyon, güçlü gözlem becerileri gerektirir. Çoğu zaman bu yanılsamalar, beynimizin nasıl çalıştığına dair büyüleyici bir fikir verir. Belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, beynimizi orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılaması için kandırabilir. Söyleyin bize, bu optik yanılsamanın içine gizlenmiş kadife çiçeği eldivenlerini gördünüz mü?

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA