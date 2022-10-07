Yazıcıoğlu dosyasındaki bazı belgeler imha edilmiş

BÜYÜK Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayı FETÖ'nün talimatıyla yönlendirdiği iddia edilen 19 şüphelinin yargılandığı davaya gönderilen yazıda, sanıklardan Yusuf Yiğit ile tanık Ahmet Ergeç arasındaki görüşme belgelerinin imha edildiği bildirildi. Furkan Yazıcıoğlu'nun avukatı Veysel Aşkın, imha edilen belgelerin hem dava hem de ana soruşturma için temel delillerden biri olduğunu belirterek, konunun yeniden araştırılmasını talep etti. Mahkeme, imha tutanaklarıyla ilgili araştırılma yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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