Tarih kokan şehir Manisa

Spil Dağı eteklerine kurulmuş olan Manisa, tarihte de birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kentimiz. Lidya, Helen, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait birçok tarihi eseri barındıran Manisa, parayı icat eden Lidyalıların başkenti olan ve dönemin en büyük ve zengin kentlerinden olan Sardes'i sınırlarında bulunuyor. Şehir, Osmanlıların bir sancak merkezi olmasından dolayı geleceğin padişahlarının idarecilik yeteneklerinin geliştirildiği bir yerdir. Osmanlı padişahlarından II. Murat, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murat, III. Mehmet ve I. Mustafa Manisa'da sancak beyliği yapmış. Tarihe meraklıysanız şehzadeler şehri Manisa'ya uğramadan geçmemelisiniz. Manisa'da keyifli bir tura çıkmaya ne dersiniz?

MANİSA'NIN MÜZELERİ

Manisa Arkeoloji Müzesi, 1934 senesinde Muradiye Külliyesi'nin medresesinde kapılarını açmış. Tarihi eserlerin sergilendiği müzede hem arkeoloji hem de etnografya bölümü bulunuyor. Önceleri Ali Şefik Hastanesi olarak hizmet vermiş olan binada 2012 senesinde kapılarını açan Akhisar Müzesi, arkeoloji ve etnografya bölümlerinde farklı zamanlara ait çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor. Arkeoloji bölümünde dikkat çeken eserler arasında M.Ö. 500 senesine ait Herakles'in Mührü ve Eros heykeli bulunuyor. Hafsa Sultan Şifahanesi Manisa Tıp Tarihi Müzesi'nde silikon heykeller ile minyatür tablo, animasyon filmler, şifayı anlatan hat tabloları, musiki ile tedaviyi anlatan bölümler müzede ilgi çekiyor. Osmanlı zamanında şehirdeki şehzadelerin yılın bazı zamanlarını burada geçirmesi nedeni ile Sultan Yaylası olarak da anılan Kiraz Yaylası, Süreyya Tabiat Parkı, Akpınar Mesire Alanı, Çınarlı Çeşme, Akhisar Çağlak Deresi, karaçam ormanı içindeki piknik alanı ile Güldürdek, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yer alan ve alüvyal set gölü olan Marmara Gölü, Kocamurtluk Mesire Alanı, Kırkağaç Çamlığı, Gediz Nehri üzerindeki Demirköprü Barajı, Yağcılı Çayı üzerindeki Sevişler Barajı ve Turgutlu Ovacık Yaylası Manisa'nın doğal güzellikleri ile buluşabileceğin yerler arasında bulunuyor.

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI

MİTOLOJİK öykülerde de adı geçen Spil Dağı, 1513 m yüksekliğe sahip bir doğal zenginlik. 1969 senesinde milli park ilan edilmiş olan bölgede kalker kayalar, kanyon vadiler, dolin gölleri, lapyalar, mağaralar bulunuyor. Zengin bitki örtüsüne sahip Spil Dağı Milli Parkı, yaban hayat için de oldukça önemli bir değer. Spil Dağı Milli Parkı içinde yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları bulunuyor. Farklı etkinlikler için güzel bir ortam sunan alanda yamaç paraşütü ve off road da yapılabiliyor. Koruma altındaki Manisa lalesi, Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişiyor ve nisan ayından mayıs ayına kadar bölgeye renk katıyor. Milli park içinde yer alan Atalanı mevkii, 1995 senesinde turizm merkezi ilan edilmiş ve burada piknik ve oyun alanları, dağ evleri, kır kahvesi gibi yerler açılmış. Ayrıca, Kybele ve Ağlayan Kaya anıtları da milli park sınırları içinde yer alıyor.

TARİHİ KULA EVLERİ VE PERİ BACALARI

18. yy ve 19 yy sivil Osmanlı mimarisi özelliklerine sahip Tarihi Kula Evleri, adeta bir açık hava müzesi gibi ziyaret edilmeyi bekliyor. Çoğunlukla ahşap malzeme ile yapılmış olan iki katlı, cumbalı ve saçakları süslemeli bu evler dar sokaklar boyunca sıralanıyor. Jeolojik yapısı gereği volkanik özellikler gösteren Kula'da yer alan Kula Volkanları, çeşitli dönemlerde püskürmüş olsa da şu an sönmüş küçük volkanlar olarak görülüyor. Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nın bulunduğu alan ve Sandal Divlit Volkan Konisi, kültürel ve arkeolojik olarak da antik zamanlardan bu yana araştırmacıların ve seyyahların dikkatini çekmiş. Kula Volkanik Jeoparkı, 2013 senesinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek UNESCO Jeoparkı ilan edilmiş. Kula'ya bağlı Burgaz Köyü civarında yer alan Kula Peri Bacaları, Gediz Vadisi içinde görülmeye değer manzaralar sunuyor. Kapadokya peri bacalarını andırması nedeniyle Kuladokya Peri Bacaları olarak anılan bölge, Manisa'nın merkezine yaklaşık 190 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

ADALA KANYONU

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde yer alan Adala Kanyonu, Hermos Kanyonu olarak da biliniyor. Gediz Nehri'nin iki yakasına kurulmuş Adala'da bulunan kanyonun 12 sene öncesinde bölgede gerçekleşen bir yanardağ patlaması sonucunda oluştuğu tahmin ediliyor. Doğal güzelliği ile dikkat çeken kanyon, doğa yürüyüşçüler ive fotoğrafçılar tarafından çok seviliyor. anisa'nın doğal güzelliklerinden olan Adala Kanyonu'nu ve çevresini seveceğini düşünüyoruz.

KYBELE KAYA ANITI

DÜNYA üzerindeki tüm canlıların anası olduğuna inanılan Kybele, bereket tanrıçası olarak biliniyor. Farklı kültürlerde Kubaba, Marienna, Hepat, Artemis, Venüs gibi isimlerle de anılıyor. Manisa'nın Akpınar mevkiinde, Spil Dağı'nın kuzeydoğu eteklerine oyulmuş olan Kybele Kaya Anıtı'nın M.Ö. 13 yüzyılda Hititler tarafından yapıldığı düşünülüyor. Tanrıça figürünün iki yanına oyulan aslanlar yıpranmış olduğu için tam olarak seçilemiyor.

NİOBE DOĞAL ANITI (AĞLAYAN KAYA)

EFSANEYE göre Yunan tanrısı Zeus, Niobe'yi çocuklarının öldürülmesinin ardından acıdığı ve artık acı hissetmemesi için Spil Dağı eteklerinde bir taş haline getirir. Niobe Doğal Anıtı'nın göz çukurları gibi görünen girintilerinden yakın zamana kadar su damlaları sızıyormuş ve bunlar Niobe'nin gözyaşları olarak yorumlanmış. Bu sebeple kayaya halk arasında Ağlayan Kaya da deniyor. Bu kaya yakından doğal bir kaya oluşumu gibi dursa da biraz uzaklaşıp batı yönünden bakınca bir kadın başını andırıyor.

KAPLICALARDA TAZELENİN

MANİSA gezin sırasında biraz yenilenip tazelenmek istersen şehrin kaplıca yönünden zengin ilçelerine gidip termal tesislerde vakit geçirebilirsin. Salihli ilçesinde Kurşunlu Kaplıcaları ve Sart Kaplıcaları (Çamur Hamamı), Turgutlu ilçesinde Urganlı Kaplıcaları, Kula ilçesinde Emir Kaplıcaları, Demirci ilçesinde Saraycık Kaplıcaları ve Hisar Kaplıcaları, Soma ilçesinde Menteşe Kaplıcaları ve Alaşehir ilçesinde Sarıkız maden suyu yakınında Sarıkız Ilıcası yer alıyor.

NE YENİR?

ÖZELLİKLE Osmanlı zamanlarından kalan Mesir macunu geleneğiyle biliriz Manisa'yı. 41 çeşit baharattan oluşan ve şifasına inanılan bu macun, Manisa'nın geleneksel tatlarından biri. Hatta Manisa Mesir Macunu Festivali bile yapılıyor. Manisa'nın yöresel lezzetleri arasında; kaburga dolması sura, Manisa kebabı, bohça kebabı, bal kabağı ile yapılan sinkonta, Alaşehir kapası, Akhisar köftesi, Kula güveci ve Salihli odun köftesi bulunuyor. Ayrıca Manisa mutfağında üzerine badem koyularak sunulan cilveli kahve ve şekerli pide, şehzade tatlısı, mantar tatlısı, Akhisar katmeri gibi lezzetler de denenebilir. Farklı ülkelerde Sultanas olarak da bilinen Sultaniye üzümü de Manisa'nın öne çıkan lezzetlerinden.

KAZIM YÖRÜKÇE