Amasya’nın yıldızı parlıyor

Tarihi boyunca birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapan Amasya, Hititlerden başlayarak farklı medeniyetlerin uğrak yeri olmuş. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Amasya, aynı zamanda Milli Mücadelenin temellerinin atıldığı Kurtuluş Savaşı'nın ilk önemli adımını teşkil eden Amasya Genelge'sinin 22 Haziran 1919'da okunduğu kent. Misket elması, kirazı, şeftalisi ve bamyasının üretildiği, gezip görülecek pek çok tarihi ve doğal güzelliği bulunan ilginç şehir Amasya'nın gezilecek yerlerini sizler için derledik.

SAAT KULESİ'Nİ GÖRÜN

Şehir merkezinde yer alan Amasya Saat Kulesi, 1865'te mutasarrıf Ziya Paşa tarafından yaptırılmış. İlk yıllarında bir yangına maruz kalan, 1940'ta ise şehir planlamasına uymadığı gerekçesiyle dönemin yerel yönetimi tarafından ortadan kaldırılan Amasya Saat Kulesi; nispeten yakın bir tarihte, 2002'de aslına uygun biçimde yeniden inşa edilmiş. Kule, Amasya'da gezilecek yerler arasında yine ilk sıralarda yer alıyor.

KAPI AĞASI MEDRESESİ

Sekizgen plan şemasıyla inşa edilen Kapı Ağası Medresesi 1488 yılında inşa edilmiş bir Osmanlı eseri olmasına karşın, daha ziyade Selçuklu mimarisi özellikleri taşıyor. O dönem Amasya'nın yüksek öğrenim kurumu olan Kapı Ağası Medresesi'nde pek çok önemli ilim insanının hocalık yaptığı biliniyor. Amasya ziyaretiniz sırasında Kapı Ağası Medresesi'ni gezi listenize eklemenizi öneririz. Ardından şehrin bir diğer önemli eğitim mekânı olan Gök Medrese'yi de ziyaret edebilirsiniz.

BURMALI MİNARE CAMİ

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde Mahkeme Cami ismiyle andığı burmalı Minare Cami 1242'de inşa edilmiş. İçinde Cumudar Türbesi'nin de bulunduğu Burmalı Minare Cami, zarif ve göz alıcı mimarisiyle görülmeye değer bir tarihi yapı.

ŞEHZADELER MÜZESİ

Amasya Osmanlı döneminde şehzadelerin eğitim aldığı, yetiştirildiği şehir. Döneme ait tüm özellikleri barındıran Şehzade Müzesi, Amasya'da Alçak Köprü'nün hemen ayağında konumlanıyor. Müzede şehzadelik dönemleri şehirde geçmiş sultanların heykellerinin yanı sıra özgün hat ve tezhip örnekleri, geleneksel dokuma halıları ve o yıllara ait eşyalar da sergileniyor. Amasya Şehzadeler Müzesi'nde Yıldırım Bayezid Han, Çelebi Mehmet Han, II. Murat Han, Fatih Sultan Mehmet Han, II. Bayezid Han, Yavuz Sultan Selim Han ve III. Murat Han'ın heykellerini görebilirsiniz.

YALIBOYU EVLERİ

Güzeller güzeli Yeşilırmak'ın kıyısında inşa edilen bu kerpiç evler, klasik Osmanlı evlerinin özelliklerini yansıtıyor. Şehrin tarihi kimliğiyle kuşkusuz örtüşen Yalıboyu Evleri'nin çoğu avlulu ve bahçeli. Bitişik nizam inşa edilen Yalıboyu Evleri'ni Amasya'da gezilecek yerler arasında ilk sıralara koymanızı öneririz.

PONTUS KRAL KAYA MEZARLARI

Amasya'daki tarihi yerler gezimizin bir sonraki durağında, Pontus Kral Kaya Mezarları'ndayız. Milattan önce 302'den yine milattan önce 26 yılına kadar Pontus başkenti olan şehir, Yeşilırmak vadisi boyunca 21 ayrı kral mezarına ev sahipliği yapıyor. Yalnızca birkaç tanesi günümüze ulaşan Pontus Kral Mezarları'na dair detaylara bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

EZİNE PAZAR HANI

Amasya'ya 35 km mesafede bulunan han, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın eşi Mahperi Hatun tarafından yaptırılmış. 2007'de restore edilen Ezine Pazar Hanı, 1200'lü yıllardaki han kültürüne dair fikir vermesi bakımından kesinlikle ziyarete değer bir mekân.

BORABOY GÖLÜ TABİAT PARKI

Amasya'da gezilecek yerler listemizde sıra geldi bir doğa harikası olan Boraboy Gölü Tabiat Parkı'na. Taşova ilçesinde bulunan bir krater gölü olan Boraboy Gölü, doğal bir set gölü olma özelliğini taşıyor. Tabandan su kaynaması olan ve etrafı kayın ağacından kestane ağaçlarına, farklı türde bitkilerle bezeli Boraboy Gölü çevresinde yürüyüş yolları ve piknik alanları yer alıyor. Termosunuz ve sandviçinizle şahane bir piknik yapabileceğiniz parkı Amasya gezilecek yerler listenize eklemenizi öneririz.

TARİHİ KALESİ GÖRÜLMEYE DEĞER

Amasya'da gezilecek yerler listemizin ilk sırasında, Harşena Dağı üzerinde bulunan Amasya Kalesi var. Bir kısım tarihçi Amasya Kalesi'ni yaptıranın Pontus Kralı Mithridates olduğu görüşünde birleşirken bir kısım tarihçiye göre kale, Kumandan Karsan yahut Harsana tarafından yaptırılmış. Tarih boyunca pek çok uygarlığın geçtiği bölge her el değiştirdiğinde savaşlara sahne olmuş, doğal olarak yapılar önemli ölçüde zarara uğramış. Amasya Kalesi zaman içinde askeri önemini yitirse de görülmeye değer bir tarihi mekân olarak değerini koruyor.

ARKEOLOJİ MÜZESİ 1925'TE KURULDU

Amasya'da gezilecek yerler listemizin son durağı, Amasya Arkeoloji Müzesi. 1925'te kurulan ve 1980'de bugünkü binasına taşınan müze; Tunç Çağı, Hitit, Urartu, Frig, İskit, Pers, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait 13 ayrı medeniyetin eserlerine ev sahipliği yapıyor.

NE YENİR?

KIPKIRMIZI Amasya elmasının namını duymuş, tadına bakmışsınızdır. Bu adımda şehrin elması kadar meşhur birkaç yemeğinden söz edeceğiz. Yeşil mercimek, yarma ve kıyma ile hazırlanan çatal çorba, kaburganın lezzet kattığı bakla dolması, muazzam bir meze olan patlıcan çullama, basit ama damak çatlatan bir tatlı hasuda, ceviz ve haşhaşın en leziz hali, Amasya çöreği ilin en lezzetli yemekleri arasında bulunuyor.

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