MHP Lideri Bahçeli’den TTB Başkanı Fincancı’ya sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin hedefinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah kullanma' iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı vardı.

"Türk askerine düşmanlık, düşmana askerliktir. Teröristlere basamak olanlar da teröristtir" diyen MHP lideri, "Türk askerine asıl astarı olmayan suçlamalar yapanlar kansızlardır. Almanya'da düzenlenen konferansta Türk düşmanı PKK'lılar çıkmıştır, TTB Başkanı da burada yer alanların haksızlığa uğradığını söylemiştir. Türk Tabipler Birliği'nin kapısına kilit vurulması, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemdedir. Türk düşmanı bir birliğin başında Türk yazamaz. Türk askerlerine kimyasal silah çamuru atanları TTB Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir" ifadelerini kullandı.

'TIPLA İLGİSİ KALMADI'

TÜRK Tabipler Birliği'nin tıpla ilgisinin kalmadığını dile getiren Bahçeli, "FETÖ'den ihraç edilen 178 hekimin görevlerine iade kararı yenilir yutulur bir şey değildir. Bu kararı milletimize hakaret sayıyoruz. 15 Temmuz'un rövanşını almak için müsait zaman kollayanları hoş göremeyiz. Herkes aklını başına alsın. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını idrak edemeyenler için değişime ve gelişime direnç göstermek kaçınılmazdır. Coğrafya birdir, adı da Türkiye vatanıdır" diye konuştu.