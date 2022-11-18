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Haberler Yaşam Thodex’in kurucusu Özer Türkiye’ye iade edilecek

Thodex’in kurucusu Özer Türkiye’ye iade edilecek

18.11.2022

Thodex’in kurucusu Özer Türkiye’ye iade edilecek
ARNAVUTLUK Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi. Elbasan Asliye Mahkemesi Hakimi Elis Dine, Özer'in yer almadığı duruşmada, Elbasan Savcılığının 'Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi' yönündeki talebinin kabul edildiğini açıkladı. Ayrıca Dine, bu kararın yarından itibaren 15 gün içerisinde Dıraç Temyiz Mahkemesi'ne temyize götürülebileceğini söyledi. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
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