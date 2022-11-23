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Haberler Yaşam Bakan Soylu, Avrupa’nın iki yüzlülüğünü ortaya serdi

Bakan Soylu, Avrupa’nın iki yüzlülüğünü ortaya serdi

23.11.2022

Bakan Soylu, Avrupa’nın iki yüzlülüğünü ortaya serdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi ziyaret eden Alman mevkidaşı Nancy Faeser ile bir araya geldi. Soylu ve Faeser, basına kapalı olarak gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Faeser, Türkiye'deki terör saldırılarına ilişkin, "Üzüntümüzü ve başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Türkiye ile bundan böyle de dayanışma halinde olmayı sürdüreceğiz" dedi. Faeser ile verimli görüşmeler yaptıkları için memnun olduğunu belirten Soylu, "Enerjiden göçe, terörden uyuşturucu suçlarına kadar birçok meseleyi karşılıklı değerlendirdik" dedi. Alman bir gazetecinin "Türkiye'nin operasyonları Almanya'da farklı değerlendiriliyor, bu eleştirel bakışı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Soylu, "Terör örgütlerine yönelik operasyonların bir tek değerlendirmesi olur, terörü ortadan kaldırmak. Polonya'ya 2 bomba düştü diye NATO ayağa kalktı" diyerek, Batı'nın olaylara iki yüzlü bir bakış sergilediğini ima etti.
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