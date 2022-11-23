Necip Hablemitoğlu suikastı iddianamesi kabul edildi

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikasti soruşturması kapsamında, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün yürüttüğü soruşturmada, Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı. İddianamede, firari emekli Albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" belirtildi. 10 sanığın, "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye azmettirme", "suç örgütü yöneticiliği" ve "suç örgütü üyeliği" suçlarından 4 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen cezalara çarptırılması istendi.

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