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Haberler Yaşam Oğlu da babası gibi PKK sevici çıktı

Oğlu da babası gibi PKK sevici çıktı

23.11.2022

Oğlu da babası gibi PKK sevici çıktı

ESKİ savaş pilotu Bahadır Altan'ın PKK kanalında, Türkiye'nin terör örgütüne yönelik geçiğimiz hafta sonu yaptığı hava operasyonuyla ilgili "kirli savaş" ve "işgalci zihniyet" gibi ifadeler kullanarak ülkemizi hedef alan açıklamalar yapması büyük tepki topladı.

Bahadır Altan'ın oğlunun da HDP İzmir İl Eşbaşkanı Vedat Çınar Altan olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'Yİ KARALADI
BAHADIR Altan'ın oğlu Vedat Çınar Altan, Pazar günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör noktalarına yönelik düzenlediği eylemde, babası gibi Türkiye'yi karalayıcı ifadeler kullandığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava harekatıyla katliam yaptığı yalanını söylediği belirtildi. Taksim'de PKK tarafından yapılan hain saldırıyı 'kumpas' olarak nitelendiren Vedat Çınar Altan, eylemde yaptığı konuşmada, devleti karalarken terör örgütüne arka çıkan açıklamalar yaptı. Baba Altan'ın daha önce ESP İstanbul İl yönetiminde olan Vedat Çınar Altan'la birlikte eylem yapıp devleti suçlayan açıklamalar yaptığı da ortaya çıktı.

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