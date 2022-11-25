YPG/PKK’lı teröristlerin katlettiği öğretmenler anıldı

'ÖĞRENCİLERİ MİLLETİMİZE HİZMETE DEVAM EDECEK'

BATMAN'IN Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de, PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle bulunduğu araçta şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan anma törenine, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, kurum müdürleri ile Aykübe öğretmenin sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

ANMADA, Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Kaymakam Akpay, "Tüm şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şenay Aybüke öğretmenimizin yetiştirdiği öğrenciler, milletimize hizmet etmeye devam edecek. Onu hayattan koparanlar ise ebediyete kadar lanetlenecek" dedi

MEZARINA ÖNCE ANNESİ GELDİ

GAZİANTEP Karkamış'ta şehit edilen öğretmen Ayşenur Alkan'ın Nizip ilçesindeki mezarına ilk olarak annesi Hayriye Alkan geldi ve gözyaşı dökerek dua okudu. Kızının kabrine karanfil bırakan anne Alkan, "Vatanımız var olsun, bayrağımız hep dalgansın, kızımın Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi. Türk bayraklarıyla donatılan Alkan'ın mezarını, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı da ziyaret etti. Ayşenur öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen Kaymakam Çağlar, "Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit yakınlarımızın yanındadır. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu. Nizip'teki bazı okulların yönetici, öğretmen ve öğrencileri de Alkan'ı unutmadı. Ziyarette öğrenciler, öğretmenin kabrine karanfil bırakıp dua okudu.

GÖREV YAPTIĞI OKULDA TÖREN DÜZENLENDİ

İSTANBUL Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızı Yağmur Uçar ile birlikte hayatını kaybeden Arzu Özsoy, Öğretmenler Günü çerçevesinde görev yaptığı okulunda gerçekleştirilen törenle anıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Özsoy'un meslektaşları ve yakınları da katıldı. Arzu Özsoy için oluşturulan köşe karanfillerle süslendi. Törende Özsoy'a dua da edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, duygularını sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu paylaşımla ifade etti: "İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında şehit olan öğretmenimiz Arzu Özsoy'u okulunda dualarla andık. Şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."