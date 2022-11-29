Erdoğan’ın yeni bir Türk mucizesi hikayesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'MİLLİ VE YERLİ' vizyonu ile bölgesel güç-küresel Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyor. Bu bağlamda ekonomide her gün birer birer Türk mucizeleri gerçekleşiyor. Bir ülkenin bağımsızlığı ancak üretimle ve stratejik yatırımlarla mümkündü. Artık ihtiyacımızın önemli bir kısmını milli ve yerli kaynaklarla karşılar durumdayız. Şanlı tarihimizin köşe taşlarından biri olacak ve Doğu Karadeniz'in kaderini değiştirecek yeni bir Türk mucizesi olan Yusufeli Barajı geçtiğimiz hafta su tutmaya başladı. Artvin'in Çoruh Nehri üzerinde değerli işadamı Nihat Özdemir'in yerli ve milli şirketi, aziz milletimizin alın teri bütçe imkanlarıyla inşa edilen 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olan devasa Yusufeli Barajı'nın su tutuşunu 2013 yılında Başkan Erdoğan başlattı. Barajın inşaatında 24 saat esasına uygun çalışan 4 bin 500'ü sahada olmak üzere toplam 6 bin personel, milli ve yerli imkanlarla 9 yılda bir Türk mucizesini daha gerçekleştirdi.

MİLLETE İSTİKAMET ÇİZİYOR

Evet, Türk mucizeleri bir bir gerçekleşiyor. Türk mucizelerine ilhan veren ruh, inanç ve irade; milletimize de istikamet çiziyor. Milli ve yerli savunma sanayimizde elde ettiğimiz başarılar bunun en önemli nişanelerindendir. Türkiye'nin her alanda kalkınma hamlesini yaşadığı son 20 yılda, Türkiye, savunma sanayiinde yerli ve milli hamleyle, dünyada ağırlığını hissettirdi. Öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanması hedeflenmiş durumda. Günümüzde, özellikle askeri alanda insanlı sistemler yerine otonom hareket eden, daha küçük, daha etkin ve üretim maliyeti daha düşük sistemler öne çıkıyor. İHA'lar- SİHA'lar ve yakında uçmaya başlayacak KIZIL ELMA robotik savaş uçağımız birer Türk mucizeleri.

65 YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU

Türkiye geleceğin muharebe ortamında savunma sanayiine şekil verecek olan İHA'lar, SİHA'lar, büyük veri, siber güvenlik ve uzay, uydu teknolojileri, yapay zeka, insansız sistemler ve robotik, denizaltılar, akıllı nesneler ve nesnelerin muharebesi, anti-drone sistemler, görünmezlik teknolojisi, kuantum radar, kuantum bilgisayarlar, dijital ikiz teknolojisi, insansız kara araçları ve lazer silahlar gibi birçok alanda teknoloji üretebilen, bu teknolojiye sahip ülkelerden biri olma hedeflerimize ulaşmak için müthiş çalışmalar yapıyor. Uzun menzilli hava savunma füze ve taktik saldırı füzeleri envantere giriyor. Bir başka Türk mucizesi olarak da, milli ve yerli otomobilde 65 yıllık rüya gerçekleşti.

TAMAMEN ALIN TERİ İLE

Ve Yusufeli Barajı... Bu baraj, yerlilik ve milliliği taçlandıran bir eser. 2 bin 130 milyar metreküp su depolayacak. Su tutulması tamamlanıp üretime geçince yıllık 1.888 milyar kWh enerji üretecek ve ekonomimize yılda 250 milyon dolar katma değer sağlayacak. Baraj ile 2.5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak. Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak. Gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde olan Yusufeli Barajı'nın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir. Baraj bünyesinde gerek tünel gerek galeri olarak 56 km'lik yollar da devreye giriyor. Tamamen alın teri ile yürütülen baraj inşaatında teknolojinin en üst modeli olan kablolu vinç hattı ile havadan dozer, mikser ve kamyonlar yürütüldü.

SONUÇ

Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu herkes görüyor ve görmeye devam edecek. Başkan Erdoğan-Türk Devlet aklı, yeni Türk mucizelerine imza atma kararlılığında. Milli ve yerli paradigma aziz Türk milleti için hayırlara vesile olacak ve oluyor.