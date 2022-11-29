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Haberler Yaşam Türkiye sorumlusu İstanbul’da yakalandı

Türkiye sorumlusu İstanbul’da yakalandı

29.11.2022

Türkiye sorumlusu İstanbul’da yakalandı
TERÖR örgütü DHKP/ C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur'un, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandığı bildirildi. MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda; hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan DHKP/C Türkiye sorumlusu Gülten Matur'un yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Harekete geçen MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün sabah ortak operasyonla Matur'u yakalayıp, gözaltına aldı.
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