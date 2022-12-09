ÖSYM ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuç sorgulama sayfası...

Geçtiğimiz ay gerçekleşen ALES sınavına katılan binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. 'ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları açıklandı mı?' soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2022 ALES sonuçlarına iilişkin detaylar...

2022 ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES sonuçları erişime açıldı.

ALES SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/3 sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

ALES SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI NEYE BAĞLIDIR?

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,