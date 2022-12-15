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Haberler Yaşam Hande Erçel gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı?

Hande Erçel gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla da oldukça dikkat çekiyor ve konuşuluyor. Son olarak Hande Erçel hakkında bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun gönlünü basketbolcu Kartal Özmızrak'a kaptırdığı öne sürüldü. İşte konuya ilişkin detaylar...

15.12.2022, 16:35 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022, 16:56

Hande Erçel'den yılın aşk basketi! 2022'ye veda ederken aşk bombasını patlattı. Güzel oyuncu gönlünü yakışıklı basketbolcuya kaptırdı.

Hande Erçel gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı?

Güzel oyuncu Hande Erçel hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündem oluyor.

Hande Erçel gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in birliktelikleri rol aldıkları dizinin bitmesinden kısa süre sonra son bulmuştu.

Hande Erçel gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı?

Hande Erçel'in adı sonrasından oyuncu Kaan Yıldırım ile anılmıştı. Bu aşk da çok kısa sürmüştü.

Hande Erçel gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı?

Son olarak yeğeni Aylin Mavi'nin hastalığı ile büyük üzüntü yaşayan Hande Erçel'in yüzünü aşk güldürdü. Hande Erçel yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Hande Erçel gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı?

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; Erçel'in, Bahçeşehir Koleji forması giyen basketbolcu Kartal Özmızrak'la aşk yaşadığı öğrenildi.

Hande Erçel gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı?

Kısa zaman önce arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, geçtiğimiz günlerde ortak arkadaşları ile bir araya geldi ve bu gecede aşkın ilk karesi ortaya çıktı.

Hande Erçel gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı?

Bakalım sürpriz ikili ne zaman el ele görüntü verecek.

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