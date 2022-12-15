Hande Erçel gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı?

Hande Erçel'den yılın aşk basketi! 2022'ye veda ederken aşk bombasını patlattı. Güzel oyuncu gönlünü yakışıklı basketbolcuya kaptırdı.
Hande Erçel'den yılın aşk basketi! 2022'ye veda ederken aşk bombasını patlattı. Güzel oyuncu gönlünü yakışıklı basketbolcuya kaptırdı.
Güzel oyuncu Hande Erçel hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündem oluyor.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in birliktelikleri rol aldıkları dizinin bitmesinden kısa süre sonra son bulmuştu.
Hande Erçel'in adı sonrasından oyuncu Kaan Yıldırım ile anılmıştı. Bu aşk da çok kısa sürmüştü.
Son olarak yeğeni Aylin Mavi'nin hastalığı ile büyük üzüntü yaşayan Hande Erçel'in yüzünü aşk güldürdü. Hande Erçel yeni bir ilişkiye yelken açtı.
Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; Erçel'in, Bahçeşehir Koleji forması giyen basketbolcu Kartal Özmızrak'la aşk yaşadığı öğrenildi.
Kısa zaman önce arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, geçtiğimiz günlerde ortak arkadaşları ile bir araya geldi ve bu gecede aşkın ilk karesi ortaya çıktı.
Bakalım sürpriz ikili ne zaman el ele görüntü verecek.