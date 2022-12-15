Son bölümüyle nefes kesti! Kuruluş Osman çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu

Kuruluş Osman 108. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,46 izlenme oranı ve %20,99 izlenme payı AB'de %5,78 izlenme oranı ve %14,13 izlenme payı 20+ABC1'de %8,60 izlenme oranı ve %18,48 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.

Kuruluş Osman'ın 108. bölümünde Osman Bey ve Alpları, Turgut Bey'den kaleyi almak için İnegöl'e gittiler. Osman Bey'i İnegöl'de, Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'da bekliyordu.

Osman Bey, İnegöl'ü Turgut Bey'den geri isterken İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'den gelen fermanla Turgut Bey'in artık İnegöl'ün sadece hakimi değil aynı zamanda sahibi olduğunu söyledi. İsmihan Sultan, Selçuklu ve Bizans arasında bir anlaşma masası kurulduğunu belirterek Osman Bey'den Ertuğrul Gazi'den bu yana elde edilmiş Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalelerini istedi.

Osman Bey öne sürülen şartları kabul etmezken Kantakuzenos şövalye ve piyadelerin saldırıya geçmek için hazır olduğunu söyleyerek tehditlerde bulundu. Kantakuzenos'un tehditlerine aldırmayan Osman Bey, kılıcıyla anlaşma masasını tek darbede ortadan ikiye bölerek "Ben kanla beslenmem! Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt dahi bırakmam!" diyerek İnegöl'den ayrıldı

İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından ise Bizans Devletleri arasında sıkıştırılan Osman Bey iki devletle savaşmak yerine dahiyane bir plan yaparak kaleleri teslim etmiş gibi yaptı. Kendisine yakın beyleri kalelerin başına geçiren Osman Bey vakti geldiğinde kaleleri kan dönmeden geri alacaktı.

Osman Bey'in hamlesine İsmihan Sultan; Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalelerine Olof'un adamlarıyla doldurup karşılık verdi. Kurduğu oyunu bozulan Osman Bey; Konur Alp'ten Sultan Mesut'un, İsmihan Sultan tarafından Konya Sarayı'nda tutulduğunu öğrendi. İsmihan Sultan'ı alt etmenin tek yolunun Konya'ya gidip Sultan Mesut'u tahta oturtmak olduğunu bilen Osman Bey, Alplarıyla yola çıktı. Osman Bey, Konya'daki sarayda Sultan Mesut'u ararken karşısında Bayındır Bey ve İsmihan Sultan'a bağlı Moğol Komutan Samagar 'ı buldu.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.