150 yıllık tarih kokan otel: Gölge’nin Bahçesi

Güzelbahçe'de beş yıl önce kurulan 750 metrekare alanda kurulu 150 yıllık geçmişe sahip 3 adet taş evden oluşan Gölge'nin Bahçesi, yeşilin içerisinde 40'tan fazla meyve ağacı, kediler ve köpekleri ile özlenen sessiz, sakin, huzurlu ortamı misafirlerine yaşatıyor.

ŞAİRLERİN RESİMLERİ DUVARLARDA

Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi'nde tarih kokan otelin işletmeciliğini Mansur Arslan yapıyor. Gölge'nin Bahçesi'nin duvarlarında Türk edebiyatında önemli yeri olan ve sanata yön vermiş şairlerin resimleri bulunuyor. Mansur Arslan bunun nedeninin kendisinin de bir şair olmasından kaynaklandığını söylüyor.

OTEL ADINI KIZININ İSMİNDEN ALMIŞ

Gölge'nin Bahçesi'nin bulunduğu alanda 4 kuşağın yaşadığını belirten Mansur Arslan, "Dedem, annem, ben ve benim çocuklarım bu alanda yaşadık ve büyüdük. Gölge'nin Bahçesi gibi çok az duyabileceğiniz bu ismin anlamı ise şuradan geliyor. Benim iki çocuğum var, birisi canım kızım Gölge Melek diğeri ise her şeyim Kuzey Erdem. Bu yüzden diğer villamın adı da Kuzey'in Evi" diye konuştu.

ÇOCUKLUĞA GÖTÜREN BİR YOLCULUK

Otelde sunulan imkanlar hakkında bilgiler veren Mansur Arslan, "Otelimizde barbekü, açık hava sinema sistemi, aileye özel sinema sistemi, ateş çukuru, portakal ve limon ağaçlarının altındaki kamelya, bu soğuk gecelerde sizi çocukluğunuza götürecek antik bir soba, mevsimine göre dalından koparıp yiyebileceğiniz meyveler bulunmaktadır. Odalar klima ile ısıtılıyor. Ayrıca bir villada da kuzine soba var. Hem yemek yapabiliyor hem ekmek kızartabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

ŞİRİN HAYVANLAR DA GÖREV BAŞINDA

Gölge'nin Bahçesi'nde güvenlik müdürü olarak Husky cinsinde sevimli bir köpek görev yapıyor. Bayan Lady adındaki bu sevimli köpeğin otelde kalan çocukların da oyun arkadaşı olduğunu söyleyen Mansur Arslan, "Bayan Lady yaşlı ama emekliliğe kadar çalışmak istiyor. Aynı zamanda bembeyaz ve çok tatlı bir kedimiz var. O da yiyecek içecek sorumlusu. Kulakları az işitiyor ama işinde çok başarılı. Son olarak bir de Hollanda Lop tavşanımız var bahçede. Onun da özellikle çocuklarla arası çok iyi. Görev yeri ise halkla ilişkiler departmanı" dedi.

ESKIYI DÖNÜSTÜRDÜLER

Gölge'nin Bahçesi'nin kuruluş fikrini anlatan Mansur Arslan, "Biz sadece hayallerimizi paylaşacağımız bir yer arıyorduk. Bunu da 150 yıllık bir tarihi yapıda kendi avlumuzda bulduğumuza inandık ve misafirlerimiz için restore ettik. Burada amacımız misafirlerimizle birlikte mutlulukları paylaşmak. Otelimizde bütün yerel ve global sitelerden online rezervasyon imkanı sunuluyor.

Bu keyifli otele adımınızı attığınızda özellikle akşamları ifadelerini kullandı. Otelin sevimli hayvanları özellikle çocukların ilgisini çekiyor. şamları eşsiz ışıklandırması sayesinde kendinizi çok iyi hissedeceğinize emin olabilirsiniz